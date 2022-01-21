Продавав посаду директора школи: в Хмельницьку ексдепутату дали 7 років за шахрайство

Вищий антикорупційний суд визнав винним ексдепутата Хмельницької облради у вчиненні закінченого замаху на шахрайство та підбурюванні до надання 50 тисяч доларів США хабаря.

В Хмельницьку колишній депутат обласної ради за 50 тисяч доларів обіцяв призначити на посаду директора однієї зі шкіл Кам’янця-Подільська. За шахрайську оборудку його засудили до 7 років позбавлення волі та конфіскації майна, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Зазначається, що 21 січня цього року Вищий антикорупційний суд своїм вироком визнав винуватим у вчиненні закінченого замаху на шахрайство та підбурюванні до надання 50 тисяч доларів неправомірної вигоди колишнього депутата Хмельницької облради.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, колишній депутат пропонував виконувачу обов’язків директора "Кам’янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Славутинка" дати хабар депутатам обласної ради.

За 50 тис. доларів, які він начебто збирався передати депутатам, злочинець пообіцяв посприяти у у призначенні на посаду директора навчального закладу, а також, що не будуть проводити перевірку школи.

САП не назвала імені засудженого однак, як повідомляє видання "Слово і діло" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, йдеться про Миколу Харкавого.

Чоловіка затримали ще в червні 2017 року у власному готелі.

Микола Харкавий був депутатом Хмельницької облради у 2015-2019 роках від партії "За конкретні справи", він входив до складу комісії з питань будівництва, інвестиційної політики, ЖКГ, природокористування та екології.

Суд визнав колишнього посадовця винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального Кодексу України. Тепер його чекає покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та з конфіскацією майна.

Раніше Фокус повідомляв, що екснардепа від БПП затримано на великому хабарі. Наразі колишній депутат Андрій Немирівський займає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції. За 17 тис. доларів він пообіцяв керівництву аграрної фірми позитивно оцінити її вплив на довкілля.

Також СБУ спіймала головного фахівця "Укргазвидобування" на великому хабарі. Чиновник дочірнього підприємства "Нафтогазу", за версією слідства, вимагав понад півмільйона гривень в обмін на "вирішення питання".