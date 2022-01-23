Lufthansa изменила график полетов в Киев из-за угрозы нападения России

"Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь", — так в авиакомпании объясняют, почему изменили график некоторых ночных полетов в столицу Украины и перенесли их на утреннее время.

Немецкая авиакомпания Lufthansa решила внести изменения в расписание рейсов, которые отправляются ночью в Киев, и перенесла их на утро из-за опасений нападения РФ на Украину. Так, авиакомпания перенесла вылет своего самолета из немецкого Мюнхена, который должен был отправиться в Киев в субботу, 22 января: с 9 вечера на 6 часов утра в воскресенье, 23 января. Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая.

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[ + – ] Сообщение о переносе рейса "Люфтганзы", которое сделала Виктория Войцицкой в Facebook

Экс-нардеп написала, что, как сообщили пассажирам в аэропорту Мюнхена, перенос рейса "Люфтганзы" связан с политической ситуацией и, соответственно, с тем, что экипаж самолета компании Lufthansa не может оставаться ночевать в Киеве.

В комментарии к своему посту Виктория Войцицкая уточнила, что утром в самолете пассажирам еще раз повторили информацию о том, что экипаж не может ночевать в Киеве "из-за политической напряженности". Также она написала, что авиакомпания отказалась компенсировать какие-либо расходы пассажиров из-за длительного ожидания в аэропорту, объяснив это "политической нестабильностью".

Экс-руководительница Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, которую цитирует Европейская правда, также летела рейсом из Мюнхена в Киев, и говорит, что действительно, перенос рейса с вечера на утро связан с политической ситуацией — так сообщили пассажирам представители компании Lufthansa. По словам Цыбульской, об этом ей стало известно во время регистрации на рейс, а затем эту же информацию еще раз повторили утром на борту самолета.

"Мы не позволяем нашим экипажам ночевать в Киеве из-за политической ситуации в Украине", — процитировала Цыбульская работников авиакомпании Lufthansa.

По словам Любови Цыбульской, ей возместили расходы на оплату гостинницы.

Также, согласно графику полетов аэропорта Франкфурта, Lufthansa перенесла вечерние рейсы в Киев на утро, которые были запланированы на 22 и 23 января.

Напоминаем, что Россия планирует установить в Киеве "свое" правительство. Об этом заявило министерство иностранных дел Великобритании. Там также сообщили, что в качестве кандидата на место "пророссийского лидера" РФ рассматривает экс-нардепа Украины Евгения Мураева.

Фокус также писал о том, что запасов газа в Украине в случае нападения России хватит максимум на неделю. Российские военные могут нанести удар по объектам энергоснабжения Украины. В этом случае газопроводы могут разрушиться, а подача газа потребителям остановится.