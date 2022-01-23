Lufthansa змінила графік польотів до Києва через загрозу нападу Росії

"Не дозволяємо своїм екіпажам залишатися на ніч", — так в авіакомпанії пояснюють, чому змінили графік деяких нічних польотів до столиці України та перенесли їх на ранковий час.

Німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила внести зміни до розкладу рейсів, що відправляються вночі до Києва, і перенесла їх на ранок через побоювання нападу РФ на Україну. Так, авіакомпанія перенесла виліт свого літака з німецького Мюнхена, який мав відправитися до Києва у суботу, 22 січня: з 9 вечора на 6 годину ранку в неділю, 23 січня. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат VIII скликання Вікторія Войцицька.

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[ + – ] Повідомлення про перенесення рейсу "Люфтганзи", яке зробила Вікторія Войцицька у Facebook

Екс-нардеп написала, що, як повідомили пасажирам в аеропорту Мюнхена, перенесення рейсу "Люфтганзи" пов'язане з політичною ситуацією і, відповідно, з тим, що екіпаж літака компанії Lufthansa не може залишатися ночувати у Києві.

У коментарі до своєї посади Вікторія Войцицька уточнила, що вранці в літаку пасажирам ще раз повторили інформацію про те, що екіпаж не може ночувати у Києві "через політичну напруженість". Також вона написала, що авіакомпанія відмовилася компенсувати будь-які витрати пасажирів через тривале очікування в аеропорту, пояснивши це "політичною нестабільністю".

Екс-керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська, яку цитує Європейська правда, також летіла рейсом з Мюнхена до Києва, і каже, що справді перенесення рейсу з вечора на ранок пов'язане з політичною ситуацією — так повідомили пасажирам представники компанії Lufthansa. За словами Цибульської, про це їй стало відомо під час реєстрації на рейс, а потім цю інформацію ще раз повторили вранці на борту літака.

"Ми не дозволяємо нашим екіпажам ночувати у Києві через політичну ситуацію в Україні", — процитувала Цибульська працівників авіакомпанії Lufthansa.

За словами Любові Цибульської, їй відшкодували витрати на оплату готелю.

Також, згідно з графіком польотів аеропорту Франкфурта, Lufthansa перенесла вечірні рейси до Києва на ранок, які були заплановані на 22 та 23 січня.

Нагадуємо, що Росія планує встановити у Києві "свій" уряд. Про це заявило міністерство закордонних справ Великої Британії. Там також повідомили, що як кандидат на місце "проросійського лідера" РФ розглядає екс-нардепа України Євгена Мураєва.

Фокус також писав, що запасів газу в Україні у разі нападу Росії вистачить максимум на тиждень. Російські військові можуть завдати удару по об'єктах енергопостачання України. І тут газопроводи можуть зруйнуватися, а подача газу споживачам зупиниться.