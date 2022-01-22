Запасів газу в Україні у разі нападу РФ вистачить максимум на тиждень, – ЗМІ

Російські військові можуть вдарити по об'єктах енергопостачання України. За такого сценарію можуть зруйнуватися газопроводи, а подача газу споживачам зупиниться.

Росія може вдарити по українських об'єктах енергопостачання у разі відкритого воєнного конфлікту. Про це пише американське агентство Reuters з посиланням на експертів та офіційні джерела.

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Співрозмовники агентства, знайомі з енергетичною ситуацією в Україні, кажуть, що під час зупинки транзиту газу або руйнування газопроводів країна зможе забезпечити газом населення та об'єкти критичної інфраструктури лише на термін 5-7 днів. Точний час залежить від погодних та інших умов, написало Reuters.

Зупинка транзиту газу знизить тиск у системі, достатніх обсягів газу у сховищах для підтримки тиску та подачі газу споживачам не буде. Джерела агентства впевнені, що відключення промисловості від газу може продовжити термін служби системи на кілька днів.

Заміна газу іншим видом енергії, наприклад електрикою, можлива лише частково. В Україні газ використовують для електроенергії, країна не має достатніх запасів вугілля для електростанцій.

Що з електрикою?

Близько 55% виробництва забезпечують чотири українські АЕС, а 29% теплові. Проте частина теплової генерації споживає до 10 млн. кубометрів газу на день.

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"Це означає, що будь-який перебій у постачанні газу спричинить ефект доміно. Інші теплові електростанції працюють на вугіллі, яке Україна змушена імпортувати в основному по морю", – пише Reuters.

Україна закуповує електроенергію в Білорусі, але постачання з цієї країни залежать від політичної волі Мінська, союзника Росії та безпеки ліній електропередач, запевнили експерти.

Бензин та дизель

Тяжка ситуація складеться із забезпеченням Україною бензину та дизпалива. Як пише агентство, Україна половина частка імпорту бензину припадає на Білорусь. Постачання з цієї країни минулого року збільшилися на 17% і становили близько 1 млн тонн.

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"У важливому для збройних сил дизельному паливі частка російських поставок склала близько 30%, або 2 млн. тонн", — резюмували співрозмовники.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 21 січня заявив про готовність стати посередником у конфлікті між Україною та РФ. За його словами, світ перебуває у дуже небезпечній ситуації.

Через інформацію про можливе вторгнення Росії Сполучені Штати подумують про евакуацію дипломатів з України.

Зазначимо, що у січні російський монополіст "Газпром" поставив рекорд зі зменшення рівня транзиту газу через українську газотранспортну систему за останні чотири роки.