Запасов газа в Украине в случае нападения РФ хватит максимум на неделю, – СМИ

Российские военные могут ударить по объектам энергоснабжения Украины. При таком сценарии газопроводы могут разрушиться, а подача газа потребителям остановится.

Россия может ударить по украинским объектам энергоснабжения в случае открытого военного конфликта. Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов и официальные источники.

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Собеседники агентства, знакомые с энергетической ситуацией в Украине, говорят, что при остановке транзита газа или разрушении газопроводов, страна сможет обеспечить газом население и объекты критической инфраструктуры лишь на срок 5-7 дней. Точное время зависит от погодных и других условий, написало Reuters.

Остановка транзита газа снизит давление в системе, достаточных объемов газа в хранилищах для поддержания давления и подачи газа потребителям не будет. Источники агентства уверены, что отключение промышленности от газа может продлить на несколько дней срок службы системы.

Замена газа другим видом энергии, к примеру электричеством, возможна лишь частично. В Украине газ используют для производства электроэнергии, страна не имеет достаточных запасов угля для электростанций.

Что с электричеством?

Около 55% производства обеспечивают четыре украинские АЭС, а 29% — тепловые. Однако часть тепловой генерации потребляет до 10 млн кубометров газа в день.

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"Это означает, что любой перебой в поставках газа повлечет за собой эффект домино. Другие тепловые электростанции работают на угле, который Украина вынуждена импортировать в основном по морю", – пишет Reuters.

Украина закупает электроэнергию в Беларуси, но поставки из этой страны зависят от политической воли Минска, союзника России, и безопасности линий электропередач, заверили эксперты.

Бензин и дизель

Тяжелая ситуация сложится и с обеспечением Украиной бензина и дизтоплива. Как пишет агентство, Украина половина доля импорта бензина приходится на Беларусь. Поставки из этой страны в прошлом году увеличились на 17% и составили около 1 млн тонн.

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"В важном для вооруженных сил дизельном топливе доля российских поставок составила около 30%, или 2 млн тонн", – резюмировали собеседники.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 января заявил о готовности стать посредником в конфликте между Украиной и РФ. По его словам, мир находится в очень опасной ситуации.

Из-за информации о возможном вторжении России Соединенные Штаты подумывают об эвакуации дипломатов из Украины.

Отметим, что в январе российский монополист "Газпром" поставил рекорд по уменьшению уровня транзита газа через украинскую газотранспортную систему за последние четыре года.