На Закарпатье обнаружили второй случай полиомиелита: заболел двухлетний мальчик

Медики сообщают, что обнаруженный тип полиомиелита похож на тот, который нашли в Ровенской области осенью прошлого года.

24 января Региональная референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки подтвердила полиовирус типа 2 в образце двухлетнего мальчика из Украины. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

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Этот образец подобен тем, которые уже были выявлены осенью 2021 года в Ровенской области. Тогда, напомним, полиомиелит 2 типа подтвердили у 17-месячной девочки, чьи родители отказались вакцинировать ребенка от этого заболевания.

"Полиомиелитом заболел мальчик, проживающий с семьей в Закарпатье. Симптомы заболевания появились 13 декабря 2021 года во время пребывания в больнице во Львове из-за лечения другого заболевания. 24 декабря ребенок уже имел признаки вялого нижнего парапареза (неврологический синдром, поражающий две конечности)", — сказано в сообщении ЦОЗ.

По словам матери, ребенок не был привит из-за отказа родителей. Мальчик — единственный ребенок в семье. Семья проживает в удовлетворительных условиях в отдельном доме.

Чтобы не допустить распространение полиомиелита в Украине, медики утвердили план реагирования и проводят поиск возможного источника инфекции.

ЦОЗ Украины рекомендует привить от полиомиелита детей возрастом до 6 лет, если они еще не были вакцинированы согласно Национальному календарю профилактических прививок.

"Например, если ребенку 2, 4, 6 или 18 месяцев и он еще не получил прививку – нужно обратиться к семейному врачу или педиатру. Вакцины закупают за государственный счет, а потому они бесплатные. Прививку можно сделать в государственных медицинских учреждениях", — информирует ЦОЗ.

Напомним, в ноябре 2021 года на Закарпатье зарегистрировали очаг заболевания полиомиелитом. Тогда полиовирус первого типа был обнаружен у 5 невакцинированных детей. Одна 12-летняя девочка была парализована.