На Закарпатті виявили другий випадок поліомієліту: захворів дворічний хлопчик

Медики повідомляють, що виявлений тип поліомієліту схожий на той, який знайшли на Рівненщині восени минулого року.

24 січня Регіональна референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров'я у Гельсінкі підтвердила поліовірус типу 2 у зразку дворічного хлопчика з України. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

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Цей зразок подібний до тих, які вже були виявлені восени 2021 року в Рівненській області. Тоді, нагадаємо, поліомієліт 2 типу підтвердили у 17-місячної дівчинки, чиї батьки відмовилися вакцинувати дитину від цього захворювання.

"Поліомієлітом захворів хлопчик, який проживає з сім'єю на Закарпатті. Симптоми захворювання з'явилися 13 грудня 2021 року під час перебування у лікарні у Львові через лікування іншого захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки)", — Сказано в повідомленні ЦГЗ.

За словами матері, дитина не була щеплена через відмову батьків. Хлопчик — єдина дитина в сім'ї. Сім'я мешкає у задовільних умовах в окремому будинку.

Щоб не допустити поширення поліомієліту в Україні, медики затвердили план реагування та проводять пошук можливого джерела інфекції.

ЦГЗ України рекомендує прищепити від поліомієліту дітей віком до 6 років, якщо вони ще не були вакциновані згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

"Наприклад, якщо дитині 2, 4, 6 або 18 місяців і вона ще не отримала щеплення — потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Вакцини закуповують за державний рахунок, а тому вони безкоштовні. Щеплення можна зробити в державних медичних установах", — інформує ЦГЗ.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року на Закарпатті зареєстрували осередок захворювання на поліомієліт. Тоді поліовірус першого типу виявили у 5 невакцинованих дітей. Одну 12-річну дівчинку було паралізовано.