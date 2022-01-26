В Минобороны не ведут отдельный учет наградного огнестрельного оружия (документ)

В ведомстве на запрос Фокуса сообщили, что подобного учета нет и для холодного наградного оружия.

Министерство обороны Украины не стало на запрос Фокуса раскрывать информации о количестве выданных в течение 2021-го года ведомственных наград "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" и количестве человек, получивших такие награды отдельно в период, когда ведомство возглавлял Андрей Таран (4 марта 2020-го — 3 ноября 2021-го), и с момента назначения на должность министра Алексея Резникова (с 4 ноября 2021-го).

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"Нормативно-правовыми актами Министерства обороны Украины не предусмотрено ведение отдельного учета награждения лиц ведомственными поощрительными наградами по должностям и видам наград, что делает невозможным предоставление такой информации за указанные периоды, в частности — касательно лиц, которых награждено поощрительной наградой Министерства обороны Украины "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие", — говорится в ответе на запрос Фокуса, подписанном заместителем директора департамента кадровой политики, полковником Константином Михайличенко.

[ + – ] Ответ Минобороны на запрос Фокуса о количестве получивших наградное огнестрельное и холодное оружие

Примечательно, что в сентябре 2021-го года в ответ на запрос Фокуса Минобороны сообщало, что в период с 1 января по 28 августа выдало ведомственные поощрительные награды 5 482 людям. Тогда мы хотели узнать количество единиц оружия, а также количество людей, получивших эти награды, отдельно в период, когда ведомством руководил Андрей Загороднюк (29 августа 2019-го — 3 марта 2020-го), и с момента, как его возглавил Андрей Таран (с 4 марта 2020-го), однако в ведомстве сообщили лишь общее количество поощрительных наград с начала 2021-го. Мы отправили повторный запрос, несколько дополнив наши вопросы, однако нам заявили, что в предыдущем ответе "дали исчерпывающий ответ".

Напомним, в августе прошлого года олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и нардеп фракции "Слуга народа" Жан Беленюк получил от Минобороны наградное огнестрельное оружие за победу на играх в Токио. Также ему присудили новое воинское звание.