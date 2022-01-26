У Міноборони не ведуть окремий облік нагородної вогнепальної зброї (документ)

У відомстві на запит Фокуса повідомили, що такого обліку немає й для холодної нагородної зброї.

Міністерство оборони України не стало на запит Фокуса розкривати інформацію про кількість виданих протягом 2021-го року відомчих нагород "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя" та кількість осіб, які отримали такі нагороди окремо в період, коли відомство очолював Андрій Таран (4 березня 2020-го — 3 листопада 2021-го), і з моменту призначення на посаду міністра Олексія Резнікова (з 4 листопада 2021-го).

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"Нормативно-правовими актами Міністерства оборони України не передбачено ведення окремого обліку нагородження осіб відомчими заохочувальними нагородами за посадами та видами нагород, що унеможливлює надання такої інформації за зазначені періоди, зокрема щодо осіб, яких нагороджено заохочувальною нагородою Міністерства оборони України "Вогнепальна зброя" та "Холодна зброя", — йдеться у відповіді на запит Фокуса, підписаному заступником директора департаменту кадрової політики, полковником Костянтином Михайличенком.

[ + – ] Відповідь Міноборони на запит Фокуса про кількість тих, хто отримав нагородну вогнепальну та холодну зброю

Примітно, що у вересні 2021 року у відповідь на запит Фокуса Міноборони повідомляло, що в період із 1 січня по 28 серпня видало відомчі заохочувальні нагороди 5 482 людям. Тоді ми хотіли дізнатися про кількість одиниць зброї, а також кількість людей, які отримали ці нагороди, окремо в період, коли відомством керував Андрій Загороднюк (29 серпня 2019-го — 3 березня 2020-го), і з моменту, як його очолив Андрій Таран (із 4 березня 2020-го), однак у відомстві повідомили лише загальну кількість заохочувальних нагород із початку 2021-го. Ми надіслали повторний запит, дещо доповнивши наші запитання, проте нам заявили, що в попередній відповіді "дали вичерпну відповідь".

Нагадаємо, у серпні минулого року олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та нардеп фракції "Слуга народу" Жан Беленюк отримав від Міноборони нагородну вогнепальну зброю за перемогу на іграх у Токіо. Також йому присудили нове військове звання.