Под Харьковом депутат организовал продажу фальшивых COVID-сертификатов, — СБУ (фото)

По информации силовиков, схема действовала на протяжении полугода. За это время услугами преступников воспользовались жители Харьковской, Луганской, Полтавской и Киевской областей. При этом оборот от преступной инициативы составлял более 100 тысяч гривен в месяц.

Депутат местного совета в Харьковской области организовал схему по массовой подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и негативных ПЦР-тестов на наличие инфекции. Правоохранители готовятся сообщить ему о подозрении, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Силовики утверждают, что нарушитель, который также является директором медицинского центра в Харьковской области, действовал вместе с жительницами Луганской области — руководительницами частной компании, предоставляющая услуги по трудоустройству за рубежом. Поддельные COVID-сертификаты продавались клиентам этой фирмы.

[ + – ] Предполагаемые участницы схемы

Сам руководитель медицинского учреждения отвечал за внесение фейковых данных о вакцинации в электронную систему. За поддельный сертификат с клиентов участники схемы просили 2,2 тысячи гривен, говорится в заявлении СБУ, а месячный оборот подельников составлял более 100 тысяч гривен. Силовики отметили, что схема действовала на протяжении полугода, и за это время "услугой" воспользовались жители четырех областей — Харьковской, Луганской, Полтавской и Киевской.

Всего правоохранителям удалось зафиксировать 8 эпизодов нарушений закона по этому производству. Силовики провели обыски в офисах предполагаемых преступников и в служебных помещениях медцентра в Харьковской области, в ходе которых была изъята подтверждающая противоправную деятельность документы.

На данный момент правоохранители решают вопрос о сообщении подельникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса — нарушение санитарных правил и норм (ст. 325) и служебный подлог (ст. 366).

Ведомство пытается установить и привлечь к ответственности всех причастных к этой схеме лиц.

Имя депутата, который предположительно организовал создание фейковых COVID-сертификатов, ведомство не разглашает.

Напомним, в прошлом году депутат Киевского городского совета Михаил Ковальчук устроил скандал в аэропорте "Борисполь" из-за того, что ему отказали в посадке на самолет на фоне отсутствия COVID-документа. Свои действия политик описал как "борню с международной паразитирующей вонючей мафией".

Также Фокус писал о том, как силовики раскрыли схему продажи поддельных сертификатов вакцинации сразу в трех областях Украины.