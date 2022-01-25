Під Харковом депутат організував продаж фальшивих COVID-сертифікатів — СБУ (фото)

За інформацією силовиків, схема діяла упродовж пів року. За цей час послугами злочинців скористалися мешканці Харківської, Луганської, Полтавської та Київської областей. При цьому оборот від злочинної ініціативи становив понад 100 тисяч гривень на місяць.

Депутат місцевої ради в Харківській області організував схему масової підробки сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу та негативних ПЛР-тестів на наявність інфекції. Правоохоронці готуються повідомити його про підозру, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

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Силовики стверджують, що порушник, який також є директором медичного центру в Харківській області, діяв разом із мешканками Луганської області — керівницями приватної компанії, яка надає послуги з працевлаштування за кордоном. Підроблені COVID сертифікати продавалися клієнтам цієї фірми.

[ + – ] Імовірні учасниці схеми

Сам керівник медичної установи відповідав за внесення фейкових даних про вакцинацію до електронної системи. За підроблений сертифікат із клієнтів учасники схеми просили 2,2 тисячі гривень, йдеться у заяві СБУ, а місячний обіг подільників становив понад 100 тисяч гривень. Силовики зазначили, що схема діяла протягом пів року, і за цей час "послугою" скористалися мешканці чотирьох областей — Харківської, Луганської, Полтавської та Київської.

Загалом правоохоронцям вдалося зафіксувати 8 епізодів порушень закону щодо цього виробництва. Силовики провели обшуки в офісах імовірних злочинців та у службових приміщеннях медичного центру в Харківській області, в ході яких було вилучено документи, що підтверджували протиправну діяльність.

Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення спільникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу — порушення санітарних правил і норм (ст. 325) та службове підроблення (ст. 366).

Відомство намагається встановити та притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї схеми осіб.

Ім'я депутата, який, імовірно, організував створення фейкових COVID-сертифікатів, відомство не розголошує.

Нагадаємо, минулого року депутат Київської міської ради Михайло Ковальчук учинив скандал в аеропорту "Бориспіль" через те, що йому відмовили у посадці на літак через відсутність COVID-документу. Свої дії політик описав як "борню з міжнародною смердючою мафією".

Також Фокус писав про те, як силовики розкрили схему продажу підроблених сертифікатів вакцинації одразу у трьох областях України.