"Маски, жижа та коди": депутат Київради поскандалив у "Борисполі" через COVID-документи (відео)

Представники компанії пояснили Михайлу Ковальчуку, що із собою потрібно мати ПЛР-тест чи COVID-сертифікат. У відповідь депутат заявив про "міжнародну смердючу мафію, що паразитує".

Депутат Київради Михайло Ковальчук влаштував скандал в аеропорту "Бориспіль" після того, як співробітники авіакомпанії відмовили йому в посадці на літак через відсутність COVID-сертифікату. Відео розмови зі співробітниками авіакомпанії опубліковано на Facebook-сторінці Ковальчука.

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"Борня з міжнародною смердючою мафією, що паразитує та через коліно намагається ламати Конституції країн, триває. У мене свобода завжди в пріоритеті, все інше другорядне. Маски, жижа, коди, каламутні корпорації і весь інший мотлох — йдуть у ліс", — написав на своїй сторінці Ковальчук.

Під час дискусії з представниками швейцарської компанії Lufthansa з'ясувалося, що крім сертифікату про вакцинацію у Ковальчука не виявилося ні негативного ПЛР-тесту, ні будь-якого іншого документа, який би йому дозволяв піднятися на борт.

Співробітники Lufthansa пояснили депутату, що згідно з правилами авіакомпанії, з якими він погоджувався купуючи квиток, особи без захисних засобів і документів про ковід-безпеку не можуть бути допущені на борт літака.

Ковальчук сказав, що вимоги компанії незаконні та суперечать Конституції України.

"Ви прихильники повалення конституційного ладу в Україні... Норми Конституції України є нормами прямої дії, а всі постанови та нормативно-правові акти не повинні суперечити їй. А ви зараз виконуєте очевидно злочинні накази", — відчитав Ковальчук співробітницю авіакомпанії.

Обурений депутат заявив про свій намір судитися з компанією, з вимогою компенсації матеріальних і моральних збитків, і вимагав від співробітників Lufthansa письмову відмову в реєстрації на посадку, але йому в цьому відмовили.

На закінчення своєї словесної суперечки Ковальчук заявив про свої конституційні права як депутата, котрий має право доступу до будь-яких держустанов, на що йому відповіли, що літак швейцарських авіаліній є територією Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що екснардепка Надія Савченко зі своєю сестрою намагалися в’їхати на територію України з підробленими COVID-сертифікатами.

Правоохоронці виявили у 8 осіб підроблені документи щодо вакцинації на території аеропорту "Бориспіль". Винним загрожує штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.