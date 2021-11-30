"Маски, жижа и коды": депутат Киевсовета поскандалил в "Борисполе" из-за COVID-документов (видео)

Представители компании пояснили Михаилу Ковальчуку, что с собой нужно иметь ПЦР-тест либо COVID-сертификат. В ответ депутат заявил о "международной паразитирующей вонючей мафии".

Депутат Киевсовета Михаил Ковальчук устроил скандал в аэропорту "Борисполь" после того, как сотрудники авиакомпании отказали ему в посадке на самолет из-за отсутствия COVID-сертификата. Видео разговора с сотрудниками авиакомпании опубликовано на Facebook-странице Ковальчука.

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"Борня с международной паразитирующей вонючей мафией, которая через колено пытается ломать Конституции стран, продолжается. У меня свобода всегда в приоритете, все остальное второстепенно. Маски, жижа, коды, мутные корпорации и весь остальной хлам – идут в лес", — написал на своей странице Ковальчук.

Во время дискуссии с представителями швейцарской компании Lufthansa выяснилось, что помимо сертификата о вакцинации у Ковальчука не оказалось с собой ни негативного ПЦР-теста, ни какого-либо другого документа, который бы ему позволял подняться на борт.

Сотрудники Lufthansa пояснили депутату, что согласно правилам авиакомпании, с которыми он соглашался покупая билет, лица без защитных средств и документов о ковид-безопасности не могут быть допущены на борт самолета.

В свою очередь Ковальчук сказал, что требования компании незаконны и противоречат Конституции Украины.

"Вы — сторонники свержения конституционного строя в Украине… Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия, а все постановления и нормативно-правовые акты не должны противоречить ей. А вы сейчас выполняете явно преступные приказы", — отчитал Ковальчук сотрудницу авиакомпании.

Возмущенный депутат заявил о своем намерении судиться с компанией, с требованием компенсации материального и морального ущерба, и потребовал от сотрудников Lufthansa письменный отказ в регистрации на посадку, но ему в этом отказали.

В заключение своей словесной перепалки Ковальчук заявил о своих конституционных правах как депутата, который имеет право доступа в любые госучреждения, на что ему ответили, что самолет швейцарских авиалиний является территорией Швейцарии.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп Надежда Савченко со своей сестрой пытались въехать на территорию Украины с поддельными COVID-сертификатами.

Правоохранители обнаружили у 8 человек поддельные документы о вакцинации на территории аэропорта "Борисполь". Виновным грозит штраф до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.