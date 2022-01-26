Во Львове организовали стрелковые учения для коммунальщиков (фото, видео)

По словам местных чиновников, тренировки будут проходить регулярно раз в неделю. Коммунальщиков планируют научить стрелять из карабина и пистолета.

Во Львове городские власти организовали военные учения для работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Коммунальщики уже прошли первую тренировку на базе стрелкового комплекса "Карабин", сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что такие учения будут системными, ведь город работает над программой национального сопротивления, которая, кроме техники владения оружием, предусматривает еще и медицинский аспект и общую координацию со службами территориальной обороны в стране.

По словам внештатного советника городского головы, ветерана, бывшего заместителя командира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению Николая Грицайчука, таким образом готовят жителей города к активному участию в терробороне.

"Цель участников боевых действий — научить людей как правильно обращаться с оружием, бронежилетами, касками. Это подготовка населения к активному участию в терробороне города. В настоящее время учим коммунальщиков. Территориальная оборона позволит подкрепить тыл в войсках и освободить регулярную армию от охраны важных объектов жизнедеятельности города", — отметил Грицайчук.

Вчера обучение провели для работников предприятий "Львовтеплоэнерго", "Железнодорожное теплоэнерго", "Львовсвет" и "Львовводоканал".

Стрелять коммунальщиков на ротационной основе учат десять участников боевых действий. Пока планируется проведения учений один раз в неделю. На тренировках гражданских учат стрелять из карабина, но в планах также научить стрелять из пистолета.

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По словам Грицайчука, после карантина во Львове собираются привлечь к учениям также старшеклассников.

Также в мэрии планируют запустить курсы домедицинской подготовки, а также курсы тактической медицины.

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