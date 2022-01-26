У Львові організували стрілецькі навчання для комунальників (фото, відео)

За словами місцевих чиновників, тренування відбуватимуться регулярно раз на тиждень. Комунальників планують навчити стріляти з карабіну та пістолета.

У Львові міська влада організувала військові навчання для працівників комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Комунальники вже пройшли перше тренування на базі стрілецького комплексу "Карабін", повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що такі навчання будуть системними, адже місто працює над програмою національного опору, яка, крім техніки володіння зброєю, передбачає ще й медичний аспект та спільну координацію із службами територіальної оборони у країні.

За словами позаштатного радника міського голови, ветерана, колишнього заступника командира 80-ї десантно-штурмової бригади із озброєння Миколи Грицайчука, таким чином готують мешканців міста до активної участі у теробороні.

"Метою учасників бойових дій є навчити людей як правильно поводитися зі зброєю, бронежилетами, касками. Це підготовка населення до активної участі в теробороні міста. Нині вчимо комунальників. Територіальна оборона дозволить підкріпити тил у військах і звільнити регулярну армію від охорони важливих об'єктів міста", — зазначив Грицайчук.

Вчора навчання провели для працівників підприємств "Львівтеплоенерго", "Залізничне теплоенерго", "Львівсвітло" та "Львівводоканал".

Стріляти комунальників на ротаційній основі навчають десятьох учасників бойових дій. Поки що планується проведення навчань один раз на тиждень. На цивільних тренуваннях вчать стріляти з карабіну, але в планах також навчити стріляти з пістолета.

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За словами Грицайчука, після карантину у Львові збираються залучити до навчань старшокласників.

Також у мерії планують запустити курси домедичної підготовки, а також курси тактичної медицини.

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