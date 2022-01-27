По всей Украине проведут учения населения на случай чрезвычайных ситуаций

На учениях населению разъяснят, как обращаться со взрывоопасными предметами, использовать защитные сооружения и правильно эвакуироваться.

Министерство внутренних дел проведет по всей Украине тренировки для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава ведомства Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

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Учения пройдут в разных регионах страны. Также в Украине проверят работу систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

К обучению населения привлекут лучших специалистов и инструкторов Госслужбы чрезвычайных ситуаций, Нацполиции и Нацгвардии. Больше всего внимания уделят безопасности обращения с взрывоопасными предметами.

Монастырский отметил, что все инструкторы проходили учения за границей — в Британии, США, Канаде, Польше и других странах.

Как сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, подготовка к этим учениям уже стартовала.

"В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Итого мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты", — отметил Сергей Крук.

Напомним, что во Львове прошли военные учения для работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Отметим, что украинские военные также регулярно тренируются на случай возможного вторжения врага. К примеру, недавно в Херсонской области на админгранице с Крымом ВСУ провели учения по защите морского побережья и на танкоопасных участках.