По всій Україні проведуть навчання населення на випадок надзвичайних ситуацій

На навчаннях населенню роз'яснять, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, використовувати захисні споруди та правильно евакуюватись.

Міністерство внутрішніх справ по всій Україні проведе тренування для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова відомства Денис Монастирський, повідомляє пресслужба МВС.

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Навчання пройдуть у різних регіонах країни. Також в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки в населених пунктах.

До навчання населення залучать найкращих фахівців та інструкторів Держслужби надзвичайних ситуацій, Нацполіції та Нацгвардії. Найбільше уваги приділять безпеці поводження з вибухонебезпечними предметами.

Монастирський зазначив, що всі інструктори проходили навчання за кордоном — у Британії, США, Канаді, Польщі й інших країнах.

Як повідомив голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук, підготовка до цих навчань уже розпочалася.

"В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Отже ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Усе це найбільш елементарне, що потрібне для нормального функціонування системи цивільного захисту", — зазначив Сергій Крук.

Нагадаємо, що у Львові відбулися військові навчання для працівників комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

Зазначимо, що українські військові також регулярно тренуються у разі можливого вторгнення ворога. Наприклад, нещодавно в Херсонській області на адмінкордоні з Кримом ЗСУ провели навчання із захисту морського узбережжя і на танконебезпечних ділянках.