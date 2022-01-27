"А что там с укрытиями": нардеп показал состояние помещений в Киеве "на случай часа Ч"

По словам Романа Грищука, большая часть убежищ приватизированы под парикмахерские или магазины.

Народный депутат Украины Роман Грищук опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал о состоянии гражданских укрытий в Киеве, предназначенных для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций техногенного, природного или военного характера.

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В публикации размещена фотография одного из укрытий, которое обнаружили киевляне, пройдясь по указанным на официальном портале Киева адресам.

Нардеп пишет, что в большинстве случаев активным гражданам не удалось попасть внутрь сооружений, поскольку не могли найти ключей, которые находятся в ЖЭКе.

"Указанный номер, обычно стационарный номер ЖЭКа, на который нужно позвонить, в случае чего. Дозвониться можно до 18:00 в лучшем случае", — пишет Грищук.

[ + – ] Карта гражданских укрытий, предназначенных для защиты населения в случае ЧС

По словам депутата, большая часть помещений гражданских укрытий уже или в таком состоянии, как на фото, или уже приватизированы под парикмахерскую или магазин.

"Когда в следующий раз глава столицы будет говорить про территориальную оборону, можно смело задать простой хозяйственный вопрос: а что там с укрытиями?" — заключил Грищук.

Напомним, что по словам мэра столицы Виталия Кличко, главным бомбоубежищем в Киеве в случае вторжения российских войск выступит метрополитен. Кроме того в Киеве находятся сирены, которые смогут оповестить граждан об опасности.

В Киеве провели инструктаж населения и провели учения на случай вероятного вторжения в Украину. Сообщалось, что жителей Киева будут информировать о ракетных обстрелах или авианалетах не только с помощью сирен, но и через системы предупреждения и оповещения.