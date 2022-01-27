"А що там з укриттями": нардеп показав стан приміщень у Києві "на випадок години Ч"

За словами Романа Грищука, більшість укриттів приватизовані під перукарні чи магазини.

Народний депутат України Роман Грищук опублікував допис у Facebook, у якому розповів про стан цивільних укриттів у Києві, призначених для захисту населення у разі надзвичайних ситуацій техногенного, природного чи військового характеру.

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У публікації розміщено фото одного з укриттів, яке знайшли кияни, пройшовшись за вказаними на офіційному порталі Києва адресами.

Нардеп пише, що в більшості випадків активним громадянам не вдалося потрапити всередину споруд, оскільки не могли знайти ключів, які перебувають у ЖЕКу.

"Вказаний номер, зазвичай, стаціонарний номер ЖЕКу, на який потрібно зателефонувати, у разі чого. Додзвонитися можна до 18:00 у кращому випадку", — пише Грищук.

[ + – ] Карта цивільних укриттів, призначених для захисту населення у разі НС

За словами депутата, більша частина приміщень цивільних укриттів уже або в такому стані, як на фото, або вже приватизована під перукарню чи магазин.

"Коли наступного разу глава столиці говоритиме про територіальну оборону, можна сміливо поставити просте господарське питання: а що там з укриттями?" — підсумував Грищук.

Нагадаємо, що за словами мера столиці Віталія Кличка, головним бомбосховищем у Києві у разі вторгнення російських військ стане метрополітен. Крім того, в Києві знаходяться сирени, які зможуть сповістити громадян про небезпеку.

У Києві провели інструктаж населення і провели навчання на випадок ймовірного вторгнення в Україну. Повідомлялося, що мешканців Києва інформуватимуть про ракетні обстріли або авіанальоти не лише за допомогою сирен, а й через системи попередження та оповіщення.