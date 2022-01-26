Головним бомбосховищем Києва в разі вторгнення РФ буде метро — Кличко

Столична влада задіє телебачення і радіо, щоб сповістити містян про план дій під час можливої атаки російських військ.

Головним бомбосховищем у Києві в разі вторгнення російських військ стане метрополітен. Столична влада розробила план на випадок воєнних дій. Про це в коментарі каналу "Сьогодні" повідомив мер міста Віталій Кличко.

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"Розроблено чіткий план. Дано інформацію щодо бомбосховищ, які знаходяться поблизу тих чи інших об'єктів. Ключовим бомбосховищем у місті Києві також стане київський метрополітен", — сказав глава міста.

Мер Києва запевнив, що метро "в разі години Ч" зможе прийняти людей, які шукатимуть укриття в разі атаки держави-агресора.

Крім цього, Кличко заявив про наявність у місті сирен, які сповістять містян про загрозу військових дій. Також у столиці задіятимуть телеканали та радіо, щоб розповісти киянам про те, які дії їм необхідно вжити в разі атаки РФ.

"Дуже сподіваємося, що нам не доведеться вдатися до допомоги цього оповіщення і цієї сирени, дуже сподіваємося, що до негативного сценарію ми не прийдемо", — сказав мер Києва.

Зазначимо, що столична влада підготувала карту укриттів, які будуть задіяні в разі екстреної ситуації.

Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила, що США, як і раніше, вважають, що вторгнення РФ в Україну може розпочатися будь-якої миті.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі ознак підготовки Росією повномасштабного нападу немає.

Раніше Фокус писав, що наприкінці 2021 року Кличко оголосив про створення штабу територіальної оборони Києва, а також про набір резервістів у ТРО. У відповідь Міністерство оборони заявило, що це рішення не перебуває в компетенції міської влади, а відповідні кроки може вжити лише військове керівництво країни.