Главным бомбоубежищем Киева в случае вторжения РФ будет метро — Кличко

Столичные власти задействуют телевидение и радио, чтобы оповестить горожан о плане действий во время возможной атаки российских войск.

Главным бомбоубежищем в Киеве в случае вторжения российских войск выступит метрополитен. Столичные власти разработали план на случай военных действий. Об этом в комментарии каналу "Настоящее время" сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"Разработан четкий план. Дана информация по бомбоубежищам, которые находятся вблизи тех или иных объектов. Ключевым бомбоубежищем в городе Киеве также будет выступать киевский метрополитен", — сказал глава города.

Мэр Киева заверил, что метро "в случае часа Ч" сможет принять людей, которые будут искать укрытия в случае атаки государства-агрессора.

Помимо этого Кличко заявил о наличии в городе сирен, которые оповестят горожан об угрозе военных действий. Также в столице задействуют телеканалы и радио, чтобы рассказать киевлянам о том, какие действия им необходимо предпринять в случае атаки РФ.

"Очень надеемся, что нам не придется прибегнуть к помощи данного оповещения и данной сирены, очень надеемся, что к негативному сценарию мы не придем", — сказал мэр Киева.

Отметим, что столичные власти подготовили карту укрытий, которые будут задействованы в случае экстренной ситуации.

Напомним, во вторник, 25 января, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США по-прежнему считают, что вторжение РФ в Украину может начаться в любой момент.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент признаков подготовки Россией полномасштабного нападения нет.

Ранее Фокус писал, что в конце 2021 года Кличко объявил о создании штаба территориальной обороны Киева, а также о наборе резервистов в ТрО. В ответ Министерство обороны заявило, что данное решение не находится в компетенции городских властей, а соответствующие шаги может принять только военное руководство страны.