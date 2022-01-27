52-летняя киевлянка купила винтовку для защиты города от Путина, - The Times

Кроме оружия женщина купила каску, снежный камуфляж, бронежилет, подсумки для боеприпасов и ботинки.

52-летняя киевлянка Марьяна Жагло купила себе охотничье ружье, чтобы защитить город от российских военных, которые могут пойти на столицу. Об украинке написало авторитетное британское издание The Times.

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По жизни женщина, мать троих детей, занимается исследованием маркетинга.

"Как мать я не хочу, чтобы мои дети унаследовали проблемы Украины или чтобы эти угрозы передались им. Лучше мне разобраться с этим сейчас", — говорит Марьяна, осматривая карабин Zbroyar Z-15 на кухне своей киевской квартиры.

По ее словам, она никогда в жизни не охотилась. Винтовку купила после того, когда послушала разговор солдат о том, какое оружие лучше взять.

"Если дело дойдет до этого, мы будем воевать за Киев, мы будем воевать, чтобы защитить наш город… Если начнутся боевые действия, они придут сюда. Киев — главная цель", — отметила женщина.

Она рассказала о своей личной подготовке к российскому вторжению на фоне зашедшей в тупик дипломатии и растущего числа концентраций российских войск вдоль границы с Украиной.

Винтовка обошлась ей в 1 300 евро. Чтобы убедиться, что она должным образом подготовлена к ее использованию, женщина оплатила двухнедельные курсы снайперов и установила на оружие глушитель, сошки и оптический прицел. Жагло, мать троих детей и член территориальных сил обороны Украины, потратила еще 1000 евро на каску, снежный камуфляж, бронежилет, подсумки для боеприпасов, ботинки и излишки формы британской армии.

"У меня есть соленья и консервы из рыбы, курица и ветчина, припрятанные рядом с кухонным столом", — объяснила она, демонстрируя свои запасы пайка, — и много-много боеприпасов".

Напомним, как показал недавний соцопрос, почти половина украинцев верит в возможное вторжение российских военных.

В то же время половина украинцев готовы защищать свои места жительства от вторжения, более 30% опрошенных готовы взять оружие в руки.