52-річна киянка купила гвинтівку для захисту міста від Путіна, — The Times

Окрім зброї жінка купила каску, сніговий камуфляж, бронежилет, підсумки для боєприпасів і черевики.

52-річна киянка Мар'яна Жагло купила собі мисливську рушницю, щоб захистити місто від російських військових, які можуть піти на столицю. Про українку написало авторитетне британське видання The Times.

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У житті жінка, мати трьох дітей, займається дослідженням маркетингу.

"Як мати я не хочу, щоб мої діти успадкували проблеми України або щоб ці погрози передалися їм. Краще мені розібратися з цим зараз", — каже Мар'яна, оглядаючи карабін Zbroyar Z-15 на кухні своєї київської квартири.

За її словами, вона ніколи в житті не полювала. Гвинтівку купила після того, як послухала розмову солдат про те, яку зброю краще взяти.

"Якщо справа дійде до цього, ми воюватимемо за Київ, ми воюватимемо, щоб захистити наше місто… Якщо почнуться бойові дії, вони прийдуть сюди. Київ — головна мета", — зазначила жінка.

Вона розповіла про свою особисту підготовку до російського вторгнення на тлі дипломатії, що зайшла в глухий кут, і підвищеної кількості концентрацій російських військ уздовж кордону з Україною.

Гвинтівка коштувала їй 1 300 євро. Щоб переконатися, що вона належним чином підготовлена до використання, жінка сплатила за двотижневі курси снайперів і встановила на зброю глушник, сошки й оптичний приціл. Жагло, мати трьох дітей і членкиня територіальних сил оборони України, витратила ще 1 000 євро на каску, сніговий камуфляж, бронежилет, підсумки для боєприпасів, черевики та надлишки форми британської армії.

"У мене є соління і консерви з риби, курка та шинка, приховані поруч із кухонним столом", — пояснила вона, демонструючи свої запаси пайка, — і багато боєприпасів".

Нагадаємо, як показало нещодавнє соцопитування, майже половина українців вірить у можливе вторгнення російських військових.

Водночас, половина українців готові захищати свої місця проживання від вторгнення, понад 30% опитаних готові взяти зброю в руки.