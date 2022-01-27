Нацгвардию после увольнения Балана временно возглавит Юрий Лебедь, — Монастырский

Глава силового ведомства также приказал, чтобы в Украине проверили условия, в которых служат призывники Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Заявление командующего Нацгвардией Николая Балана с просьбой об отставке будет удовлетворено, на его место Президенту Украины руководство МВД предложит назначить исполняющим обязанности заместителя командующего НГУ Юрия Лебедя. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр МВД Денис Монастырский.

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"Это поступок настоящего офицера", — прокомментировал Монастырский рапорт своего подчиненного.

Окончательное решение об отстранении командующего Нацгвардией от исполнения обязанностей будет принимать Владимир Зеленский. Кроме того, Монастырский приказал проверить условия, в которых служат украинские призывники.

"Также по моему приказу будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", — говорится в тексте поста.

Что произошло в Днепре?

Приведший к человеческим жертвам инцидент с Рябчуком произошел в оружейной комнате части охраны, на территории завода "Южмаш",

Всего в оружейной комнате в момент трагедии находилось 22 военнослужащих. Все они в момент трагедии несли службу в карауле. Артемий Рябчук открыл по ним огонь из автомата АК-47. Двое солдат успели выбежать на улицу, и вызвать скорую помощь и полицию.

Рябчук тем временем скрылся, с оружием и магазином с патронами, который он взял в оружейной комнате. Он уроженец города Измаил. До службы в Нацгвардии Рябчук работал кладовщиком на складе частного предприятия.

Несколькими часами позже Николай Рябчук в городе Подгородный попросил прохожую вызвать полицию, и сдался властям.

В результате трагедии пострадали две женщины. Среди погибших — сотрудница завода "Южмаш". Также получила ранения одна военнослужащая Нацгвардии.

Фокус также сообщал, что командуюший Нацгвардией Николай Балан написал рапорт об оставке, и сообщил об этом на брифинге в Днепропетровской ОГА.