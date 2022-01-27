Нацгвардію після звільнення Балана тимчасово очолить Юрій Лебідь, Монастирський

Глава силового відомства також наказав, щоб в Україні перевірили умови, в яких служать призовники Національної гвардії та Держприкордонслужби.

Заява командувача Нацгвардії Миколи Балана з проханням про відставку буде задоволена, на його місце Президенту України керівництво МВС запропонує призначити виконувачем обов'язків заступника командувача НГУ Юрія Лебедя. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр МВС Денис Монастирський.

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"Це вчинок справжнього офіцера", — прокоментував Монастирський рапорт свого підлеглого.

Остаточне рішення про усунення командувача Нацгвардії від виконання обов'язків прийматиме Володимир Зеленський. Крім того, Монастирський наказав перевірити умови, в яких служать українські призовники.

"Також за моїм наказом буде проведено вивчення умов, у яких несуть службу всі призовники термінової служби у Національній гвардії та Державній прикордонній службі", — йдеться у тексті посту.

Що сталося у Дніпрі?

Інцидент з Рябчуком, що привів до людських жертв, стався в збройовій кімнаті частини охорони, на території заводу "Південмаш",

Загалом у збройовій кімнаті в момент трагедії перебувало 22 військовослужбовці. Усі вони у момент трагедії несли службу у варти. Артемій Рябчук відкрив по них вогонь з автомата АК-47. Двоє солдатів встигли вибігти надвір, і викликати швидку допомогу та поліцію.

Рябчук тим часом втік, зі зброєю і магазином із патронами, який він узяв у збройовій кімнаті. Він уродженець міста Ізмаїл. До служби у Нацгвардії Рябчук працював комірником на складі приватного підприємства.

Декількома годинами пізніше Микола Рябчук у місті Підгородне попросив перехожу викликати поліцію, і здався владі.

Внаслідок трагедії постраждали дві жінки. Серед загиблих — співробітниця заводу "Південмаш". Також поранена одна військовослужбовця Нацгвардії.

Фокус також повідомляв, що командувач Нацгвардії Микола Балан написав рапорт про відставку і повідомив про це на брифінгу в Дніпропетровській ОДА.