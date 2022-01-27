В Одессе планируют построить ледовую арену на полтысячи мест (фото)

Комплекс для хоккея и фигурного катания построят на месте пустыря возле лузановского пляжа. Из-за грунтовых вод ранее там отказались строить торговый центр.

В Одессе построят ледовую арену на 500 мест. Создание спортивно-развлекательного комплекса планируется профинансировать в рамках президентской программы "Большая стройка". Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Одесского горсовета 27 января, сообщается на сайте городского совета Одессы.

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[ + – ] Пустырь, где планируют воздвигнуть ледовую арену

Арену воздвигнут в Суворовском районе, вблизи переулка Академика Векслера, Николаевской дороги и улицы Лузановской. Сейчас на этой территории пустырь. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что из-за того, что территории пустыря не удается засадить какими-либо культурными растениями, было решено застроить его. Вначале там планировали расположить торговый центр, однако проект оказался затратным из-за грунтовых вод, и инвестор от такой идеи отказался. После этого что в Лузановке планировали построить ледовый каток, но проект, судя по всему, усовершенствовали.

[ + – ] Ориентировочное место строительства комплекса

Ледовая арена будет иметь стандартные размеры — трибуны будут вмещать 500 человек. Также предусмотрены хоккейные площадки для соревнований и раздевалки.

Сумму строительства еще не определили, но финансировать проект хотят за счет президентской программы "Большая стройка". Труханов сообщил, что город может получить на строительство важных инфраструктурных объектов до 10 миллиардов гривен.

Напомним, ранее в Одесском горсовете приключился инцидент с одним из депутатов — исключенный из фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук бегал по столам и ломал мебель. Нардепу не понравилось заседание земельной комиссии по отводу земли санатория Госпогранслужбы "Аркадия". Вместе с соратниками он сорвал обсуждения, при этом трое сотрудников муниципальной охраны получили травмы.

Также Фокус сообщал о том, что в Одессе автобус столкнулся с четырьмя авто и врезался в магазин. Свидетели утверждают, что водителю автобуса стало плохо и он потерял сознание за рулем.