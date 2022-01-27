В Одесі планують збудувати льодову арену на пів тисячі місць (фото)

Комплекс для хокею та фігурного катання збудують на місці пустиря біля лузанівського пляжу. Через ґрунтові води раніше там відмовилися будувати торговий центр.

В Одесі збудують льодову арену на 500 місць. Створення спортивно-розважального комплексу планується профінансувати у межах президентської програми "Велике будівництво". Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Одеської міської ради 27 січня, повідомляється на сайті міської ради Одеси.

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[ + – ] Пустир, де планують спорудити льодову арену

Арену споруджено у Суворовському районі, поблизу провулка Академіка Векслера, Миколаївської дороги та вулиці Лузанівської. Нині на цій території пустир. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що через те, що території пустиря не вдається засадити культурними рослинами, було вирішено забудувати його. Спочатку там планували розмістити торговий центр, проте проєкт виявився витратним через ґрунтові води, і інвестор від такої ідеї відмовився. Після цього що у Лузанівці планували побудувати льодову ковзанку, але проєкт, зважаючи на все, удосконалили.

[ + – ] Орієнтовне місце будівництва комплексу

Льодова арена матиме стандартні розміри — трибуни вміщатимуть 500 осіб. Також передбачені хокейні майданчики для змагань та роздягальні.

Суму будівництва ще не визначили, але фінансувати проєкт хочуть за рахунок президентської програми "Велике будівництво". Труханов повідомив, що місто може отримати на будівництво важливих інфраструктурних об'єктів до 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше в Одеській міськраді трапився інцидент з одним із депутатів — виключений із фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук бігав по столам і ламав меблі. Нардепу не сподобалося засідання земельної комісії щодо відведення землі санаторію Держприкордонслужби "Аркадія". Разом із соратниками він зірвав обговорення, при цьому троє співробітників муніципальної охорони зазнали травм.

Також Фокус повідомляв про те, що в Одесі автобус зіштовхнувся з чотирма авто і врізався в магазин. Свідки стверджують, що водієві автобуса стало погано і він знепритомнів за кермом.