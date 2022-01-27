Стрельба в Днепре: родственникам погибших военных выплатят по 1,8 млн гривен
Компенсацию также получат семьи раненых нацгвардейцев. Деньги уже перечислены на счет воинской части.
Национальная гвардия Украины оплатит похороны нацгвардейцев, которые стали жертвами стрельбы в Днепре на заводе Южмаш. Родственникам жертв выплатят компенсацию в размере 1,8 грн, семьям военнослужащих, получивших ранения, также будет выплачена определенная денежная компенсация. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии на своей странице в Facebook.
Во время пресс-конференции в Днепре Николай Балан, ушедший в отставку с поста командующего Нацгвардией, подчеркнул, что пять бойцов Нацгвардии погибли при исполнении своих служебных обязанностей, по этой причине Нацгвардия возьмет на себя все расходы по захоронению и выплатит компенсации родственникам.
"Сегодня находящимся в больнице, помимо помощи от местных органов власти, поступит материальная помощь — деньги уже есть на счету воинской части", — сказал Балан.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что больницы с ранеными нацгвардейцами обеспечены медикаментами.
Операции некоторым пострадавшим бойцам продолжались более 4-х часов. Завтра будут сделаны операции двум нацгвардейцам с наиболее тяжелыми ранениями.
Ранее Фокус сообщал, что боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев в Днепре на заводе "ЮМЗ". Жертвами стрелка стали сослуживцы, находившиеся на карауле. Это произошло в 3:40 ночи. Во время выдачи оружия 20-летний парень начал стрелять из автомата Калашникова (АК-47). В помещении оружейной комнаты "Южмаша" находились примерно 22 солдата.
Рябчук вначале застрелил двух сослуживцев и женщину-оператора, которая каждые 30 минут сообщает руководству о текущей обстановке в части. По его словам, чтобы женщина не доложила, он выстрелил ей в голову, затем взял заряженные рожки из сейфа и положил в ранец. Впоследствии стрелок скрылся с оружием в руках.