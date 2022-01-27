Стрілянина у Дніпрі: родичам загиблих військових виплатять по 1,8 млн гривень
Компенсацію також отримають сім'ї поранених нацгвардійців. Гроші вже нараховані на рахунок військової частини.
Національна гвардія України сплатить похорон нацгвардійців, які стали жертвами стрілянини в Дніпрі на заводі Південмаш. Родичам жертв виплатять компенсацію у розмірі 1,8 грн, сім'ям військовослужбовців, які отримали поранення, також буде виплачено певну грошову компенсацію. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії на своїй сторінці у Facebook.
Під час пресконференції в Дніпрі Микола Балан, який пішов у відставку з посади командувача Нацгвардії, наголосив, що п'ять бійців Нацгвардії загинули під час виконання своїх службових обов'язків, тому Нацгвардія візьме на себе всі витрати на поховання і виплатить компенсації родичам.
"Сьогодні тим, хто перебуває в лікарні, крім допомоги від місцевих органів влади, надійде матеріальна допомога — гроші вже є на рахунку військової частини", — сказав Балан.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що лікарні із пораненими нацгвардійцями забезпечені медикаментами.
Операції деяким потерпілим бійцям тривали понад 4 години. Завтра будуть зроблені операції двом нацгвардійцям із найважчими пораненнями.
Раніше Фокус повідомляв, що боєць Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі в Дніпрі на заводі "ПМЗ". Жертвами стрільця стали товариші по службі, які перебували на варті. Це сталося о 3:40 ночі. Під час видачі зброї 20-річний хлопець почав стріляти із автомата Калашникова (АК-47). У приміщенні збройової кімнати "Південмашу" знаходилося приблизно 22 солдати.
Рябчук спочатку застрелив двох товаришів по службі і жінку-оператора, яка кожні 30 хвилин повідомляє керівництву про поточну обстановку в частині. За його словами, щоб жінка не доповіла, він вистрілив їй у голову, потім узяв заряджені ріжки із сейфа і поклав у ранець. Згодом стрілець втік зі зброєю в руках.