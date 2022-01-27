Нацгвардієць Рябчук розстріляв товаришів по службі в Дніпрі: що відомо про інцидент, стрілка та жертв

27 січня на території "Південмашу" нацгвардієць Артемій Рябчук розпочав стрілянину, внаслідок якої загинуло п'ять людей, а ще п'ять отримали поранення. Фокус зібрав усе, що відомо про цей інцидент, стрілка та його жертв.

Уночі 27 січня в Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України (НГУ) Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі, які перебували на чаті. Інцидент стався о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу (ПМЗ, "Південмаш"). Під час видачі зброї 20-річний хлопець відкрив вогонь із автомата Калашникова (АК-47) по своїх товаришах по службі, після чого втік зі зброєю. Фокус зібрав усе, що відомо про цей інцидент, стрілка та його жертв.

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[ + – ] Артемій Рябчук народився 2001 року

Солдат розстріляв товаришів по службі в Дніпрі: як сталася НП на ПМЗ

Місцеві ЗМІ повідомляли, що на момент інциденту в збройовій кімнаті "Південмашу" перебували близько 22 солдатів. Після розстрілу двоє з них вибігли надвір і викликали поліцію зі швидкою. На місце інциденту виїхав командувач Національної гвардії, генерал-полковник Микола Балан, керівництво обласної поліції, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та профільні служби. У Дніпрі розпочали поліцейську операцію "Сирена", за тривогою було піднято особовий склад підрозділів Нацгвардії та Нацполіції.

Пізніше журналісти опублікували відео розстрілу військових на "Південмаші". На ролику видно, як Артемій Рябчук заходить до збройової кімнати, стріляє у своїх товаришів по службі та дістає речі з шафки. Перед тим, як покинути приміщення, нацгвардієць вставив в автомат новий магазин.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду людям, які не досягли 18 років!

[ + – ] Солдат розстріляв товаришів по службі в Дніпрі: кадри НП на ПМЗ

У Telegram-каналах опублікували ролик, на якому хлопець уже після розстрілу своїх товаришів по службі сідає на попутку біля "Південмашу".

[ + – ] Стрілець ловить попутку в Дніпрі після стрілянини на "Південмаші"

О 9:43 міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що Артемія Рябчука затримали співробітники поліції. Сталося це в місті Підгородному Дніпропетровської області. Зброя з патронами на момент затримання була при нацгвардійці. У поліції розповіли, що затримали стрільця приблизно о 9:30.

[ + – ] Поліція затримує Рябчука в Підгородному

[ + – ] Поліція затримує Рябчука в Підгородному

[ + – ] Поліція затримує Рябчука в Підгородному

У Державному бюро розслідувань (ДБР) розповіли, що Артемій Рябчук здався правоохоронцям сам. У місті Підгородньому він попросив перехожу викликати поліцію. Особистий телефон стрілець залишив на "Південмаші".

[ + – ] У ДБР розповіли про затримання Рябчука

Примітно, що, судячи з Google-карт, хлопець після розстрілу товаришів по службі пройшов шлях приблизно в 20 км.

[ + – ] Де виявився Рябчук після інциденту

Розстріл у Дніпрі: що розповів стрілець

Після затримання в соцмережах опублікували відео допиту Рябчука, на якому той розповів, як убивав строковиків на території Південного машинобудівного заводу. Військовослужбовець повідомив, що спочатку "сидів у тривожній групі, де були автомати".

"Автомати зберігаються в станиці, це маленька скринька, яка замикається на ключ. Я беру автомат. У нас підсумки є бежевого кольору, там магазини по 10 набоїв. Заряджаю перший магазин і стріляю по перших двох. Один строковик примудрився втекти", — почав він описувати деталі.

[ + – ] Артемій Рябчук розповідає, як убивав товаришів по службі

За словами Рябчука, в частині була операторка, яка зв'язувалась кожні 30 хвилин і доповідала обстановку. Нацгвардієць вирішив вистрілити в неї, щоб вона не повідомила начальству про те, що сталося.

"Після чого у відкритий сейф заходжу. Вибираю всі заряджені ріжки, які зміг закинути в ранець. Жінка мене не випускала. Я їй говорю: "Відкрийте ключ, треба терміново вийти". Я вистрілив їй у голову", — продовжив нацгвардієць.

Хлопець безуспішно спробував відкрити дверний замок пострілами по ньому, після чого вирушив територією заводу в пошуках виходу.

"Знайшов місце, через яке зможу перестрибнути, перерізав дріт ножем. Вийшов за територію, петляв житловими районами та шукав притулок", — розповів стрілець.

Пізніше йому вдалося зловити попутку, водійка якої підвезла його до лівого берега Дніпра.

"Пішов куди очі дивляться. Є маленька закинута будівля, там я ріжки скинув, десь штук 10. Я взяв деякі магазини та спорядив їх по 30 патронів", — сказав нацгвардієць.

Після цього хлопець вирішив здатися правоохоронцям.

Пізніше в поліції повідомили, що виявили порожні магазини, розвантаження й інші речі, які залишили стрілець. Вони опинилися в покинутій будівлі, яка була приблизно за 500 метрів від місця затримання Рябчука. Всі речові докази передали в ДБР.

[ + – ] Частини зброї Рябчука в занедбаній будівлі

[ + – ] Частини зброї Рябчука в занедбаній будівлі

Розстріл у Дніпрі на ПМЗ: що відомо про стрілка

20-річний Артемій Рябчук народився 25 червня 2001 року в селі Броска, яке розташоване неподалік від міста Ізмаїл Одеської області. За інформацією видання "Страна", сім'я нацгвардійця належить до старообрядців, яких багато в тому регіоні. Сусіди сімейства стверджують, що ті були дуже замкненими та мало з ким спілкувалися. Про саму Артемія і в його населеному пункті, і в Ізмаїльському аграрно-технічному коледжі, де той навчався на агронома, відгукувалися позитивно.

"Одяг хоч і не новий, але чистий і випрасуваний. Чемний дуже, вітався, ніколи ні з ким із однолітків не конфліктував, не сварився, не бився", — розповіла журналістам мешканка села Броска Ганна.

Журналісти "Нового издания" зв'язалися із сусідом Рябчука Володимиром, який розповів, що той був нормальним хлопцем.

"Ходили в одну школу, все нормально було. Жодних проблем не було. Так, сім'я віруюча. Хлопець як хлопець, врівноважений", — розповів Володимир.

[ + – ] Житель села Броска розповідає про Рябчука

Одногрупники Артемія повідомили "Страні", що той не був відмінником, але вчився "рівно". Хлопець не пив і не курив.

"У групі він особливо ні з ким не контактував. Спілкувався доброзичливо, але тримався одинаком", — розповів Андрій, одногрупник Артемія.

Фокус намагався дізнатися більше про хлопця в адміністрації коледжу, але працівники навчального закладу не захотіли говорити про нього в телефонному режимі. Утім, нам вдалося отримати коментар жителя села Броска Олександра, який був знайомий із Рябчуком.

"Знаю його, добрий хлопець, із християнської сім'ї, сам дуже віруючий. До церкви ходив. Баптистської. Нічого поганого не можу про нього сказати. Ясно, не просто так стріляв. Не пив, не курив. В армію пішов, бо любив країну свою, як дивно б не звучало. Дурень. Але людина він не погана", — розповів Олександр Фокусу.

Після закінчення коледжу Артемій не пішов працювати за фахом, а на строкову службу його призвали восени 2021 року. Хлопець служив у військовій частині №3021. У Нацгвардії його також характеризували позитивно, він пройшов усі необхідні випробування, включаючи психологічні.

[ + – ] Військова частина 3021, у якій служив Рябчук

Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Яцик повідомила, що двома місяцями раніше Рябчук зупинив бійку між двома товаришами по службі та повідомив про інцидент керівництву. Втім, начальство нічого з цього приводу не зробило, а назвало його "стукачем" і почало над ним знущатися.

"Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат і помститися. Про скоєне не шкодує", — запевнила парламентарка.

Втім, політикиня заявила, що подібне ставлення до нього не виправдовує вбивство товаришів по службі, а відсутність реакції на інцидент може бути підставою для притягнення до відповідальності й інших посадових осіб.

У ДБР вже повідомили, що відкрили кримінальне провадження через службову недбалість керівництва Нацгвардії в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Пізніше під час брифінгу речниця ДБР заявила, що командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через інцидент. Він також усунув командування полку, в якому відбулася стрілянина.

[ + – ] Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл на ПМЗ

Самому стрільцю, за словами речника ДБР, уже вручили підозру. Йому інкримінують три статті кримінального кодексу: вбивство, дезертирство та крадіжку зброї.

НП на ПМЗ у Дніпрі: що відомо про постраждалих

Унаслідок стрілянини, яку відкрив Рябков на "Південмаші", загинули п'ятеро людей, ще стільки ж отримали поранення.

Список загиблих військовослужбовців військової частини 3021:

Олександр Олександрович Буганов. Народився 15 серпня 1987, старший лейтенант Нацгвардії, начальник варти;

Левківський Артем Володимирович. Народився 16 грудня 2000 року, старший солдат, помічник начальника варти з міста Олешків, Херсонської області;

Драган Олександр Олександрович. Народився 6 листопада 1997 року, молодший сержант. Жив у Дніпрі на провулку Громадському, 42;

Чорник Леонід Леонідович. Народився у 2002 році, старший солдат із Херсонської області;

Лебединець Віра Сергіївна (контролерка КПП, воєнізована охорона).

Хто отримав поранення:

Намісник Денис Вікторович. Народився 23 серпня 2002;

Гуліда Владислав Юрійович. Народився 31 грудня 1999;

Семенченко Ігор Андрійович, 1997 року народження;

робітниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна;

Мачула Євген Сергійович (народився 8 липня 2001).

Керівник обласної клініки ім. Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко під час спілкування з журналістами повідомив, що стан чотирьох постраждалих під час перестрілки тяжкий. За його словами, 25-річному Ігорю зробили операцію та витягли фрагмент кулі, що викликала контузію печінки, через що в черевну порожнину вилилося близько літра крові. У 22-річного Владислава перелом стегна — куля зупинилася за лічені міліметри від артерії. Лікар повідомив, що якби та була зачеплена, то хлопець стік би кров'ю за кілька хвилин.

19-річного Дениса поранили в ділянку сідничного м'яза. Його стан стабільний. 22-річну Жанну розстріляли впритул, у її тілі опинилися три кулі. Одна з них пошкодила кишківник і зламала хребет.

[ + – ] Керівник обласної клініки ім. Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко про стан постраждалих під час НП на ПМЗ

Зазначимо, вже після інциденту психіатр Олександр Іванов розповів Фокусу, що жодні військово-психіатричні експертизи не можуть стати гарантією запобігання подібним інцидентам.