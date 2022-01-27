RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Стрілянина у Дніпрі: нацгвардієць розстріляв товаришів по службі

Стрільба на "Південмаші": у лікарні Мечникова розповіли про стан постраждалих (фото)

177
Сергій Риженко, медик
Фото: Скріншот | Директор Обласної клініки ім. Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко

Одна з постраждалих перебуває у критичному стані. У неї перебитий хребет — дівчині стріляли впритул.

Директор Обласної клініки ім. Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко розповів про стан постраждалих унаслідок стрільби на "Південмаші", яких сьогодні доставили в лікарню. У коментарях, які опублікував "Дім", медик сказав, що стан 4 людей тяжкий.

У лікарні Мечникова зараз перебувають 4 особи, які були госпіталізовані після трагічних подій на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" у Дніпрі.

За словами Риженка, з важким пораненням у живіт надійшов 25-річний Ігор. Йому зробили операцію та витягли фрагмент кулі, яка викликала контузію печінки, унаслідок чого в черевну порожнину вилився майже літр крові. Після операції він перебуває у відділенні реанімації у тяжкому стані.

Фото: "Інформатор"
Фото: "Інформатор"

У другого бійця, 22-річного Владислава, виявили перелом стегна — куля зупинилася в міліметрах від стегнової артерії. За словами лікаря, якби куля зачепила життєво важливу артерію, чоловік стік би кров'ю за лічені хвилини, і його б не вдалося врятувати. Стан бійця тяжкий ближче до середнього.

Третій солдат Денис, 19 років. Він отримав поранення в сідничний м'яз. Втрата крові невелика, тому стан стабільний і серйозних проблем немає.

Фото: "Інформатор"
Фото: "Інформатор"

У дуже тяжкому стані перебуває 22-річна дівчина Жанна, в яку стріляли практично впритул. У її тілі знайшли три кулі — одна потрапила в живіт у пупок, пошкодивши кишечник і зламавши хребет. Дві інші кулі потрапили в плече та праве коліно.

Фото: "Інформатор"
Фото: "Інформатор"

"Коли розкрили живіт, весь кишечник був розбитий. Ми вже закінчили операцію, стан вкрай тяжкий, можна сказати критичний. Якщо вона виживе, буде ще один подвиг лікарів лікарні Мечникова", — сказав Риженко.

Нагадаємо, що військовослужбовець Національної гвардії України (НГУ), солдат-строковик Артемій Рябчук уночі 27 січня розстріляв варту військовослужбовців. Унаслідок 5 військовослужбовців були вбиті та 5 людей отримали поранення різної тяжкості.

Через деякий час "стрілець" був затриманий співробітниками поліції на Дніпропетровщині. За словами голови МВС Дениса Монастирського, Рябчук "нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".