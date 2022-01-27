Стрільба на "Південмаші": у лікарні Мечникова розповіли про стан постраждалих (фото)

Одна з постраждалих перебуває у критичному стані. У неї перебитий хребет — дівчині стріляли впритул.

Директор Обласної клініки ім. Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко розповів про стан постраждалих унаслідок стрільби на "Південмаші", яких сьогодні доставили в лікарню. У коментарях, які опублікував "Дім", медик сказав, що стан 4 людей тяжкий.

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У лікарні Мечникова зараз перебувають 4 особи, які були госпіталізовані після трагічних подій на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" у Дніпрі.

За словами Риженка, з важким пораненням у живіт надійшов 25-річний Ігор. Йому зробили операцію та витягли фрагмент кулі, яка викликала контузію печінки, унаслідок чого в черевну порожнину вилився майже літр крові. Після операції він перебуває у відділенні реанімації у тяжкому стані.

У другого бійця, 22-річного Владислава, виявили перелом стегна — куля зупинилася в міліметрах від стегнової артерії. За словами лікаря, якби куля зачепила життєво важливу артерію, чоловік стік би кров'ю за лічені хвилини, і його б не вдалося врятувати. Стан бійця тяжкий ближче до середнього.

Третій солдат Денис, 19 років. Він отримав поранення в сідничний м'яз. Втрата крові невелика, тому стан стабільний і серйозних проблем немає.

У дуже тяжкому стані перебуває 22-річна дівчина Жанна, в яку стріляли практично впритул. У її тілі знайшли три кулі — одна потрапила в живіт у пупок, пошкодивши кишечник і зламавши хребет. Дві інші кулі потрапили в плече та праве коліно.

"Коли розкрили живіт, весь кишечник був розбитий. Ми вже закінчили операцію, стан вкрай тяжкий, можна сказати критичний. Якщо вона виживе, буде ще один подвиг лікарів лікарні Мечникова", — сказав Риженко.

Нагадаємо, що військовослужбовець Національної гвардії України (НГУ), солдат-строковик Артемій Рябчук уночі 27 січня розстріляв варту військовослужбовців. Унаслідок 5 військовослужбовців були вбиті та 5 людей отримали поранення різної тяжкості.

Через деякий час "стрілець" був затриманий співробітниками поліції на Дніпропетровщині. За словами голови МВС Дениса Монастирського, Рябчук "нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".