Стрельба на "Южмаше": в больнице Мечникова рассказали о состоянии пострадавших (фото)

Одна из пострадавших находится в критическом состоянии. У нее перебит позвоночник — девушке стреляли в упор.

Директор Областной клиники им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о состоянии пострадавших в результате стрельбы на "Южмаше", которых сегодня доставили больницу. В комментариях, которые опубликовал "Дом", медик сказал, что состояние 4 человек тяжелое.

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В больнице Мечникова сейчас находятся 4 человека, которые были госпитализированы после трагических событий на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре.

По словам Рыженко, с тяжелым проникающим ранением в область живота поступил 25-летний Игорь. Ему сделали операцию и извлекли фрагмент пули, которая вызвала контузию печени, в результате чего в брюшную полость вылилось около литра крови. После операции он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

У второго бойца, 22- летнего Владислава, обнаружили перелом бедра — пуля остановилась в миллиметрах от бедренной артерии. По словам врача, если бы пуля задела жизненно важную артерию, мужчина истек бы кровью за считанные минуты, и его бы не удалось спасти. Состояние бойца тяжелое ближе к среднему

Третий солдат Денис, 19 лет. Он получил ранение в область седалищной мышцы. Потеря крови небольшая, поэтому состояние стабильное и серьезных проблем нет.

В очень тяжелом состоянии находится 22-летняя девушка Жанна, в которую стреляли практически в упор. В ее теле нашли три пули — одна попала в живот в область пупка, повредив кишечник и сломав позвоночник. Две остальные пули попали в область плеча и правого колена.

"Когда вскрыли живот, весь кишечник была разбит. Мы уже закончили операцию, состояние крайне тяжелое, можно сказать критическое. Если она выживет — будет еще один подвиг врачей больницы Мечникова", — сказал Рыженко.

Напомним, что военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ), солдат-срочник Артемий Рябчук ночью 27 января расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 военнослужащих были убиты и 5 человек получили ранения различной тяжести.

Спустя некоторое время "стрелок" был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. По словам главы МВД Дениса Монастырского, Рябчук "будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом".