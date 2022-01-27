Нацгвардеец Рябчук расстрелял сослуживцев в Днепре: что известно об инциденте, стрелке и жертвах

27 января на территории "Южмаша" нацгвардеец Артемий Рябчук начал перестрелку, в результате которой погибли пять человек, а еще пять получили ранения. Фокус собрал все, что известно об этом инциденте, стрелке и его жертвах.

Ночью 27 января в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ) Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев, находившихся на карауле. Инцидент произошел в 3:40 на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ, "Южмаш"). Во время выдачи оружия 20-летний парень открыл огонь из автомата Калашникова (АК-47) по своим сослуживцам, после чего скрылся с оружием. Фокус собрал все, что известно об этом инциденте, стрелке и его жертвах.

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[ + – ] Артемий Рябчук родился в 2001 году

Солдат расстрелял сослуживцев в Днепре: как произошло ЧП на ЮМЗ

Местные СМИ сообщали, что на момент инцидента в оружейной комнате "Южмаша" находились около 22 солдат. После расстрела двое из них выбежали на улицу и вызвали полицию со скорой. На место инцидента выехал командующий Национальной гвардией, генерал-полковник Николай Балан, руководство областной полиции, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа и профильные службы. В Днепре начали полицейскую операцию "Сирена", по тревоге был поднят личный состав подразделений Нацгвардии и Нацполиции.

Позже журналисты опубликовали видео расстрела военных на "Южмаше". На ролике видно, как Артемий Рябчук заходит в оружейную комнату, стреляет в своих сослуживцев и достает вещи из шкафчика. Перед тем, как покинуть помещение, нацгвардеец вставил в автомат новый магазин.

Внимание! Видео строго не рекомендуется к просмотру людям, не достигшим 18 лет!

[ + – ] Солдат расстрелял сослуживцев в Днепре: кадры ЧП на ЮМЗ

В Telegram-каналах опубликовали ролик, на котором парень уже после расстрела своих сослуживцев садится на попутку возле "Южмаша".

[ + – ] Стрелок ловит попутку в Днепре после стрельбы на "Южмаше"

В 9:43 министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что Артемия Рябчука задержали сотрудники полиции. Произошло это в городе Подгородном Днепропетровской области. Оружие с патронами на момент задержания было при нацгвардейце. В полиции рассказали, что задержали стрелка приблизительно в 9:30.

[ + – ] Полиция задерживает Рябчука в Подгородном

[ + – ] Полиция задерживает Рябчука в Подгородном

[ + – ] Полиция задерживает Рябчука в Подгородном

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали, что Артемий Рябчук сдался правоохранителям сам. В городе Подгородный он попросил прохожую вызвать полицию. Личный телефон стрелок оставил на "Южмаше".

[ + – ] В ГБР рассказали о задержании Рябчука

Примечательно, что, судя по Google-картам, парень после расстрела сослуживцев проделал путь примерно в 20 км.

[ + – ] Где оказался Рябчук после инцидента

Расстрел в Днепре: что рассказал стрелок

После задержания в соцсетях опубликовали видео допроса Рябчука, на котором тот рассказал, как убивал срочников на территории Южного машиностроительного завода. Военнослужащий сообщил, что сперва "cидел в тревожной группе, где были автоматы".

"Автоматы хранятся в станице, это маленький ящик, который запирается на ключ. Я беру автомат. У нас подсумки есть бежевого цвета, там магазины по 10 патронов. Заряжаю первый магазин и стреляю по первым двум. Один срочник умудрился сбежать", – начал он описывать детали.

[ + – ] Артемий Рябчук рассказывает, как убивал сослуживцев

По словам Рябчука, в части была оператор, которая связывалась каждые 30 минут и докладывала обстановку. Нацгвардеец решил выстрелить в нее, чтобы она не сообщила начальству о произошедшем.

"После чего в открытый сейф захожу. Выбираю все заряженные рожки, которые смог закинуть в ранец. Женщина меня не выпускала. Я ей говорю: "Откройте ключ, надо срочно выйти". Я выстрелил ей в голову", – продолжил нацгвардеец.

Парень безуспешно попытался открыть дверной замок выстрелами по нему, после чего отправился по территории завода в поисках выхода.

"Нашел место, через которое смогу перепрыгнуть, перерезал проволоку ножом. Вышел за территорию, петлял по жилым районам и искал убежище", — рассказал стрелок.

Позже ему удалось словить попутку, водительница которой подвезла его до левого берега Днепра.

"Пошел куда глаза глядят. Есть заброшка маленькая, там я рожки сбросил, где-то штук 10. Я взял некоторые магазины и снарядил их по 30 патронов", — сказал нацгвардеец.

После этого парень решил сдаться правоохранителям.

Позже в полиции сообщили, что обнаружили пустые магазины, разгрузку и другие вещи, оставленные стрелком. Они оказались в заброшенном здании, которое находилось примерно в 500 метрах от места задержания Рябчука. Все вещдоки передали в ГБР.

[ + – ] Части оружия Рябчука в заброшенном здании

[ + – ] Части оружия Рябчука в заброшенном здании

Расстрел в Днепре на ЮМЗ: что известно о стрелке

20-летний Артемий Рябчук родился 25 июня 2001 года в селе Броска, которое находится недалеко от города Измаил Одесской области. По информации издания "Страна", семья нацгвардейца принадлежит к старообрядцам, которых множество в том регионе. Соседи семейства утверждают, что те были очень замкнутыми и мало с кем общались. О самом Артемии и в его населенном пункте и в Измаильском аграрно-техническом колледже, где тот учился на агронома, отзывались положительно.

"Одежда хоть и не новая, но чистая и выглаженная. Вежливый очень, здоровался, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился, не дрался", — рассказала журналистам жительница села Броски Анна.

Журналисты "Нового издания" связались с соседом Рябчука Владимиром, который рассказал, что тот "был нормальным парнем".

"Ходили в одну школу, все нормально было. Никаких проблем не было. Да, семья верующая. Парень как парень, уравновешенный", — поведал Владимир.

[ + – ] Житель села Броски рассказывает о Рябчуке

Одногруппники Артемия сообщили "Стране", что тот не был отличником, но учился "ровно". Парень не пил и не курил.

"В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался особняком", — поведал Андрей, одногруппник Артемия.

Фокус пытался узнать побольше о парне в администрации колледжа, но работники учебного заведения не захотели говорить о нем в телефонном режиме. Впрочем, нам удалось получить комментарий жителя села Броски Александра, который был знаком с Рябчуком.

"Знаю его, хороший парень, из христианской семьи, сам очень верующий. В церковь ходил. Баптистскую. Ничего плохого не могу про него сказать. Ясно не просто так стрелял. Не пил, не курил. В армию пошел потому что любил страну свою, как странно бы не звучало. Дурак. Но человек он не плохой", — рассказал Александр Фокусу.

После окончания колледжа Артемий не пошел работать по специальности, а на срочную службу его призвали осенью 2021 года. Парень служил в воинской части №3021. В Нацгвардии его также характеризовали положительно, он прошел все необходимые тесты, включая психологические.

[ + – ] Воинская часть 3021, в которой служил Рябчук

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик сообщила, что двумя месяцами ранее Рябчук остановил драку между двумя сослуживцами и сообщил об инциденте руководству. Впрочем, начальство ничего по этому поводу не предприняло, а назвало его "стукачем" и начало над ним издеваться.

"Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не жалеет", — заверила парламентарий.

Впрочем, политик заявила, что подобное отношение к нему не оправдывает убийство сослуживцев, а из-за отсутствия реакции на инцидент может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц.

В ГБР уже сообщили, что открыли уголовное производство из-за служебной халатности руководства Нацгвардии в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Позже во время брифинга спикер ГБР заявила, что командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за инцидента. Он также отстранил командование полка, в котором произошла стрельба.

[ + – ] Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за расстрела на ЮМЗ

Самому стрелку, по словам спикера ГБР, уже вручили подозрение. Ему инкриминируют три статьи уголовного кодекса: убийство, дезертирство и кражу оружия.

ЧП на ЮМЗ в Днепре: что известно о пострадавших

В результате стрельбы, которую открыл Рябков на "Южмаше", погибли пять человек, еще сколько же получили ранения.

Список погибших военнослужащий воинской части 3021:

Буганов Александр Александрович. Родился 15 августа 1987, старший лейтенант Нацгвардии, начальник караула;

Левковский Артем Владимирович. Родился 16 декабря 2000 года, старший солдат, помощник начальника караула из города Олешков, Херсонской области;

Драган Александр Александрович. Родился 6 ноября 1997 года, младший сержант. Проживал в Днепре на переулке Гражданском, 42;

Черник Леонид Леонидович. Родился в 2002 году, старший солдат из Херсонской области;

Лебединец Вера Сергеевна (контролер КПП, военизированная охрана).

Кто получил ранения:

Наместник Денис Викторович. Родился 23 августа 2002 года;

Гулида Владислав Юрьевич. Родился 31 декабря 1999 года;

Семенченко Игорь Андреевич, 1997 года рождения;

работница завода Шарова Жанна Геннадьевна;

Мачула Евгений Сергеевич (родился 8 июля 2001 года).

Руководитель областной клиники им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко во время общения с журналистами сообщил, что состояние четырех пострадавших во время перестрелки тяжелое. По его словам, 25-летнему Игорю сделали операцию и извлекли фрагмент пули, вызвавшую контузию печени, из-за чего в брюшную полость вылилось около литра крови. У 22-летнего Владислава перелом бедра — пуля остановилась в считанных миллиметрах от артерии. Врач сообщил, что если бы та была задета, то парень истек бы кровью за несколько минут.

19-летнего Дениса ранили в область седалищной мышцы. Его состояние стабильное. 22-летнюю Жанну расстреляли вблизи, в ее теле оказались три пули. Одна из них повредила кишечник и сломала позвоночник.

[ + – ] Руководитель областной клиники им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко о состоянии пострадавших во время ЧП на ЮМЗ

Отметим, уже после инцидента психиатр Александр Иванов рассказал Фокусу, что никакие военно-психиатрические экспертизы не могут стать гарантией предотвращения подобных инцидентов.