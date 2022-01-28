На протяжении нескольких лет: НБУ прогнозирует новые повышения тарифов на коммуналку

В Национальном банке Украины обьяснили повышение тарифов на коммунальные услуги из-за высоких цен на газ на мировом рынке.

Тарифы на газ, отопление и горячую воду будут расти на протяжении нескольких лет. Процесс будет постепенным и будет продолжаться до того времени, пока цены на коммунальные услуги не выйдут на рыночный уровень. Об этом сообщается в новом инфляционном отчете Национального банка Украины.

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"В то же время, учитывая ожидаемую понижательную коррекцию цен на европейский газ в 2022 году и социальную значимость ЖКУ приведение большинства тарифов к импортному паритету, вероятно, будет постепенным и продлится несколько лет", — сказано в отчете.

Прогноз повышения тарифов на коммунальные услуги связан с ростом цен на энергоносители в мире. Нацбанк заявил, что из-за фиксации украинским правительством тарифов на газ в 2021 году наблюдается значительный разрыв между ценами для бизнеса и населения. Это может привести к повышению цен на коммунальные услуги для украинцев до рыночного уровня.

Напомним, для украинцев цена на газ до конца отопительного сезона зафиксирована годовыми контрактами на уровне примерно 8 грн за кубометр, она будет действовать до 1 мая.

Фокус писал, что повлияет на тарифы на ЖКХ в 2022 году. В этом году прогнозируется повышение цен на коммунальные услуги. Это связано с ростом себестоимости производства электричества, необходимостью выполнять условия МВФ и политическими решениями власти. Но также власть может продолжить регулирование тарифов, что даст возможность не поднимать цены.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что удерживать низкие тарифы на газ не выйдет. Пока цены находятся на уровне 8 грн, но это не обоснованная цена и ниже рыночных показателей. Из-за этого разница составила уже десятки миллиардов гривен.