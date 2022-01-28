Протягом кількох років НБУ прогнозує нові підвищення тарифів на комуналку

У Національному банку України пояснили підвищення тарифів на комунальні послуги через високі ціни на газ на світовому ринку.

Тарифи на газ, опалення та гарячу воду зростатимуть протягом кількох років. Процес буде поступовим і триватиме доти, доки ціни на комунальні послуги не вийдуть на ринковий рівень. Про це повідомляється в новому інфляційному звіті Національного банку України.

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"Водночас, враховуючи очікувану знижувальну корекцію цін на європейський газ у 2022 році та соціальну значущість ЖКП, приведення більшості тарифів до імпортного паритету, ймовірно, буде поступовим і триватиме кілька років", — сказано у звіті.

Прогноз підвищення тарифів на комунальні послуги пов'язаний зі зростанням цін на енергоносії у світі. Нацбанк заявив, що через фіксацію українським урядом тарифів на газ у 2021 році спостерігається значний розрив між цінами для бізнесу та населення. Це може спричинити підвищення цін на комунальні послуги для українців до ринкового рівня.

Нагадаємо, для українців ціна на газ до кінця опалювального сезону зафіксована річними контрактами на рівні приблизно 8 грн за кубометр, вона діятиме до 1 травня.

Фокус писав, що вплине на тарифи на ЖКГ у 2022 році. Цього року прогнозується підвищення цін на комунальні послуги. Це зі зростанням собівартості виробництва електрики, необхідністю виконувати умови МВФ і політичними рішеннями влади. Але також влада може продовжити регулювання тарифів, що дозволить не піднімати ціни.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що утримувати низькі тарифи на газ не вийде. Поки що ціни на рівні 8 грн, але це не обґрунтована ціна та нижча за ринкові показники. Через це різниця становила вже десятки мільярдів гривень.