В Одессе стена дома рухнула на рабочих: один в тяжелом состоянии, остальных увезла "скорая" (фото)

Инцидент с обвалом стены произошел утром 28 января.

В Хуторском переулке Одессы обрушилась стена жилого пятиэтажного дома, из-за чего трое человек пострадали, сообщают Новини.LIVE Odesa.

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На место инцидента подъехали медики и спасатели, чтобы разобрать завалы.

Известно, что пострадавшими оказались рабочие, двух из них с открытыми переломами забрала "скорая".

"Ребята хотели чтобы стена упала на улицу, ми устали разбивать, но она упала на них. Один человек в тяжелом состоянии, как я слышала от ГСЧСников у него открытый перелом, он очень бледный, признаков жизни я не видела, может дышит. Двое ребят сами сели в скорую, один шкандыбал, второй за руку держался", — сообщила журналистам местная жительница.

Официальных комментариев от спасателей и Нацполиции по этому инциденту пока не поступило.

[ + – ] из-за обвала пострадали рабочие

[ + – ] обвал произошел утром в пятницу

Напомним, недавно в Харькове обвалилось четырехэтажное офисное здание. Оно было нежилым. Выяснилось, что причиной инцидента стала стройка высотного дома неподалеку.

Еще сообщалось, что в Киеве обвалилась часть Берестейского путепровода, из-за чего кусок бетона пробил лобовое стекло автомобиля.