В Одесі стіна будинку впала на робітників: один у тяжкому стані, решту відвезла "швидка" (фото)

Інцидент із обвалом стіни стався вранці 28 січня.

У Хуторському провулку Одеси обрушилася стіна житлового п'ятиповерхового будинку, через що троє людей постраждали, повідомляють Новини.LIVE Odesa.

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На місце інциденту під'їхали медики та рятувальники, щоб розібрати завали.

Відомо, що постраждалими виявилися робітники, двох із них із відкритими переломами забрала "швидка".

"Хлопці хотіли щоб стіна впала на вулицю, ми втомилися розбивати, але вона впала на них. Один чоловік у тяжкому стані, як я чула від ДСНСників у нього відкритий перелом, він дуже бліда, ознак життя я не бачила, може дихає. Двоє хлопців. самі сіли в швидку, один шкандибав, другий за руку тримався", — повідомила журналістам місцева мешканка.

Офіційних коментарів від рятувальників та Нацполіції за цим інцидентом поки що не надійшло.

[ + – ] через обвал постраждали робітники

[ + – ] обвал стався вранці у п'ятницю

Нагадаємо, нещодавно в Харкові обвалився чотириповерховий офісний будинок. Він було нежитловим. З'ясувалося, що причиною інциденту стало будівництво багатоповерхового будинку неподалік.

Ще повідомлялося, що у Києві обвалилася частина Берестейського шляхопроводу, через що шматок бетону пробив лобове скло автомобіля.