Пострадавшая в расстреле нацгвардейцем пришла в себя: врач рассказал подробности (фото)

Девушка потеряла много крови, самое тяжелое ранение пришлось на живот.

Пострадавшая от стрельбы нацгвардейца Артемия Рябчука, старший солдат Жанна Шарова пришла в себя в Днепровской областной клинической больнице. Девушку оперировали несколько часов, сообщил в Facebook главврач Сергей Рыженко.

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22-летняя служащая Нацгвардии родом из села Харьковской области. Девушку пронзили три пули во время расстрела, самое тяжело ранение пришлось на живот.

По словам главврача, медики обнаружили Жанну в луже крови и, борясь с ее болевым шоком, доставили ее в больницу. После обследования раненую срочно доставили в операционную. Пули разбили ей тонкий и толстый кишечник.

[ + – ] Жанна Шарова

В итоге пострадавшей пришлось удалить часть кишечника. Ей перелили четыре литра крови и стабилизировали гемоглобин.

Сейчас с пациенткой работают анестезиологи. Следующие операции будут проводить на позвоночнике.

Напомним, ночью 27 января служащий Нацгвардии Артемий Рябчук начал стрелять в сослуживцев на территории завода "Южмаш" в Днепре,. Пятеро человек погибли, еще столько же получили ранения.

Фокус публиковал все подробности трагедии в Днепре: о задержании Артемия Рябчука, его пересказ событий, комментарии и прогнозы полиции.