Постраждала в розстрілі нацгвардійцем прийшла до тями: лікар розповів подробиці (фото)

Дівчина втратила багато крові, найтяжче поранення припало на живіт.

Постраждала від стрілянини нацгвардійця Артемія Рябчука, старший солдат Жанна Шарова прийшла до тями в Дніпровській обласній клінічній лікарні. Дівчину оперували кілька годин, повідомив у Facebook головний лікар Сергій Риженко.

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22-річна службовиця Нацгвардії родом із села Харківської області. Дівчину пронизали три кулі під час розстрілу, найтяжче поранення припало на живіт.

За словами головного лікаря, медики виявили Жанну в калюжі крові і, борючись із її больовим шоком, доправили її до лікарні. Після обстеження поранену терміново доставили до операційної. Кулі розбили їй тонкий і товстий кишківник.

[ + – ] Жанна Шарова

У результаті постраждалій довелося видалити частину кишківника. Їй перелили чотири літри крові та стабілізували гемоглобін.

Зараз із пацієнткою працюють анестезіологи. Наступні операції проводитимуть на хребті.

Нагадаємо, вночі 27 січня службовець Нацгвардії Артемій Рябчук почав стріляти в товаришів по службі на території заводу "Південмаш" у Дніпрі. П'ятеро людей загинули, ще стільки ж зазнали поранень.

Фокус публікував усі подробиці трагедії в Дніпрі: про затримання Артемія Рябчука, його переказ подій, коментарі та прогнози поліції.