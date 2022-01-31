В Белой Церкви мужчина поранился о разбившуюся банку с огурцами и истек кровью

Мужчина пытался самостоятельно остановить кровотечение, но потерял сознание и скончался.

В Белой Церкви мужчина порезался о разбитую на кухне стеклянную банку и умер от потери крови. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Об инциденте, произошедшем 29 января, медикам сообщила соседка мужчины, которая обнаружила его тело в квартире около 13 часов дня.

По предварительным данным, 42-летний мужчина на кухне разделывал мясо молотком и нечаянно опрокинул рядом стоящую банку с консервированными овощами, которая разбилась и своими осколками повредила вену. Полицейские рассказали, что мужчина пытался остановить кровотечение самостоятельно, но безуспешно — от большой потери крови он потерял сознание и скончался.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские и следственно-оперативная группа подтвердила смерть мужчины. По факту инцидента правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Полицейские уточняют, что в случае неустановленной причины смерти, а также в случае насильственной причины смерти досудебное расследование по данной статье является обязательным.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате несчастного случая погиб мужчина — в нетрезвом состоянии он упал на включенный электрообогреватель из-за чего на нем загорелась одежда.

В Украине вырос уровень смертности населения. По данным Государственной службы статистики Украины, за период с ноября 2021 года по начало 2022, показатель вырос на 40%.