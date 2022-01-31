У Білій Церкві чоловік поранився об розбиту банку з огірками і стік кров'ю

Чоловік намагався самостійно зупинити кровотечу, але знепритомнів і помер.

У Білій Церкві чоловік порізався об розбиту на кухні скляну банку та помер від втрати крові. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про інцидент, що стався 29 січня, медикам повідомила сусідка чоловіка, яка знайшла його тіло в квартирі приблизно о 13 годині дня.

За попередніми даними, 42-річний чоловік на кухні обробляв м'ясо молотком і ненароком перекинув банку з консервованими овочами, яка розбилася і своїми осколками пошкодила вену. Поліцейські розповіли, що чоловік намагався зупинити кровотечу самостійно, але безуспішно — від великої втрати крові він знепритомнів і помер.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, і слідчо-оперативна група підтвердила смерть чоловіка. За фактом інциденту правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Поліцейські уточнюють, що в разі невстановленої причини смерті, а також у разі насильницької причини смерті, досудове розслідування за цією статтею є обов'язковим.

Раніше повідомлялося, що в Харкові внаслідок нещасного випадку загинув чоловік — у нетверезому стані він упав на ввімкнений електрообігрівач, через що на ньому спалахнув одяг.

В Україні виріс рівень смертності населення. За даними Державної служби статистики України, за період із листопада 2021 року до початку 2022 року показник зріс на 40%.