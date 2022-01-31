У Білій Церкві чоловік поранився об розбиту банку з огірками і стік кров'ю
Чоловік намагався самостійно зупинити кровотечу, але знепритомнів і помер.
У Білій Церкві чоловік порізався об розбиту на кухні скляну банку та помер від втрати крові. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.
Про інцидент, що стався 29 січня, медикам повідомила сусідка чоловіка, яка знайшла його тіло в квартирі приблизно о 13 годині дня.
За попередніми даними, 42-річний чоловік на кухні обробляв м'ясо молотком і ненароком перекинув банку з консервованими овочами, яка розбилася і своїми осколками пошкодила вену. Поліцейські розповіли, що чоловік намагався зупинити кровотечу самостійно, але безуспішно — від великої втрати крові він знепритомнів і помер.
Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, і слідчо-оперативна група підтвердила смерть чоловіка. За фактом інциденту правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Поліцейські уточнюють, що в разі невстановленої причини смерті, а також у разі насильницької причини смерті, досудове розслідування за цією статтею є обов'язковим.
Раніше повідомлялося, що в Харкові внаслідок нещасного випадку загинув чоловік — у нетверезому стані він упав на ввімкнений електрообігрівач, через що на ньому спалахнув одяг.
В Україні виріс рівень смертності населення. За даними Державної служби статистики України, за період із листопада 2021 року до початку 2022 року показник зріс на 40%.