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Как у Amazon: "Укрпочта" закупит сортировочные станции, обрабатывающие до 24 тысяч посылок в час

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"Укрпочта", Amazon, станции сортировки, линии сортировки посылок, оборудование для "Укрпочты"

Современные автоматизированные линии будут установлены в пяти регионах Украины.

АО "Укрпочта" объявила тендер на закупку нового сортировочного оборудования. Оно будет гораздо современней и технологичней того, что используется сейчас, сообщает на своей странице в Facebook генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

Новые сортировочные линии будут установлены в Киевской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Ивано – Франковской областях. Оборудование и сопутствующие IT-системы будут соответствовать тем, которые установлены у мирового торгового гиганта Amazon, отметил Смелянский.

"Укрпочта", Amazon, станции сортировки, линии сортировки посылок, оборудование для "Укрпочты"
Фотоколаж Игоря Смелянского

"Скорость сортировки Ваших посылок будет составлять от 15 до 24 тысяч посылок в час, а еще мы покупаем оборудование для сортировки писем, газет и международных посылок", — рассказал руководитель предприятия.

При этом "Укрпочта" надеется на участие в тендере мировых производителей.

На фото, которые опубликовал Смелянский, можно увидеть роботизированную линию сортировки, которую обслуживает минимум людей. Однако, в автоматизации производства, как выяснилось, существуют свои проблемы. В частности, и у такого гиганта как Amazon.

А как в Amazon?

Автоматизация линий торгового гиганта должна была упростить жизнь сотрудников, но вместо этого привела к высокому уровню производственных травм. В журналистском расследовании издания Reveal говорится, что роботизация складов Amazon привела к росту увечий на 50% и усилению нагрузки на людей. Журналисты проанализировали данные о травмах со складов Amazon в США с 2016 по 2019 год. В 2019 году Amazon зарегистрировала 14 тысяч таких травм на 150 складах. Это на треть больше, чем было в 2016 году, и почти вдвое превышает стандарт в отрасли.

Сложившаяся ситуация объясняется изменениями условий труда людей. До появления роботов рабочие ежедневно проходили по складу несколько километров в поисках нужного товара. Теперь они стоят на месте всю десятичасовую смену, сканируют вещи, которые привозят роботы, и сортируют их. Многочасовые монотонные движения без перерыва приводят к большой нагрузке на организм.

При этом роботы доставляют товары так быстро, что нормативы для людей увеличились более чем вдвое и продолжают расти. Если раньше сборщики должны были обработать 100 товаров за час, с появлением роботов их норма выросла до 400. Из-за резкого повышения нагрузки, монотонной работы и отсутствия перерывов количество травм начало расти.

Напомним, ранее "Укрпочта" продала церковь на Кировоградщине УПЦ МП. В здании на территории села Гуровка раньше находилось почтовое отделение. Сделка принесла оператору 237 тысяч гривен.

Также Фокус сообщал о том, что "Укрпочта" начала выдавать переводы и посылки с наложенным платежом через приложение "Дія". Теперь в почтовые отделения для получения посылок с наложенным платежом от 5 000 грн и почтовых переводов можно приходить только с мобильным телефоном.