Как у Amazon: "Укрпочта" закупит сортировочные станции, обрабатывающие до 24 тысяч посылок в час

Современные автоматизированные линии будут установлены в пяти регионах Украины.

АО "Укрпочта" объявила тендер на закупку нового сортировочного оборудования. Оно будет гораздо современней и технологичней того, что используется сейчас, сообщает на своей странице в Facebook генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Новые сортировочные линии будут установлены в Киевской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Ивано – Франковской областях. Оборудование и сопутствующие IT-системы будут соответствовать тем, которые установлены у мирового торгового гиганта Amazon, отметил Смелянский.

[ + – ] Фотоколаж Игоря Смелянского

"Скорость сортировки Ваших посылок будет составлять от 15 до 24 тысяч посылок в час, а еще мы покупаем оборудование для сортировки писем, газет и международных посылок", — рассказал руководитель предприятия.

При этом "Укрпочта" надеется на участие в тендере мировых производителей.

На фото, которые опубликовал Смелянский, можно увидеть роботизированную линию сортировки, которую обслуживает минимум людей. Однако, в автоматизации производства, как выяснилось, существуют свои проблемы. В частности, и у такого гиганта как Amazon.

А как в Amazon?

Автоматизация линий торгового гиганта должна была упростить жизнь сотрудников, но вместо этого привела к высокому уровню производственных травм. В журналистском расследовании издания Reveal говорится, что роботизация складов Amazon привела к росту увечий на 50% и усилению нагрузки на людей. Журналисты проанализировали данные о травмах со складов Amazon в США с 2016 по 2019 год. В 2019 году Amazon зарегистрировала 14 тысяч таких травм на 150 складах. Это на треть больше, чем было в 2016 году, и почти вдвое превышает стандарт в отрасли.

Сложившаяся ситуация объясняется изменениями условий труда людей. До появления роботов рабочие ежедневно проходили по складу несколько километров в поисках нужного товара. Теперь они стоят на месте всю десятичасовую смену, сканируют вещи, которые привозят роботы, и сортируют их. Многочасовые монотонные движения без перерыва приводят к большой нагрузке на организм.

При этом роботы доставляют товары так быстро, что нормативы для людей увеличились более чем вдвое и продолжают расти. Если раньше сборщики должны были обработать 100 товаров за час, с появлением роботов их норма выросла до 400. Из-за резкого повышения нагрузки, монотонной работы и отсутствия перерывов количество травм начало расти.

Напомним, ранее "Укрпочта" продала церковь на Кировоградщине УПЦ МП. В здании на территории села Гуровка раньше находилось почтовое отделение. Сделка принесла оператору 237 тысяч гривен.

Также Фокус сообщал о том, что "Укрпочта" начала выдавать переводы и посылки с наложенным платежом через приложение "Дія". Теперь в почтовые отделения для получения посылок с наложенным платежом от 5 000 грн и почтовых переводов можно приходить только с мобильным телефоном.