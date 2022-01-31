Як в Amazon: "Укрпошта" закупить сортувальні станції, що обробляють до 24 тисяч посилок на годину

Сучасні автоматизовані лінії будуть встановлені в п'яти регіонах України.

АТ "Укрпошта" оголосило тендер на закупівлю нового сортувального обладнання. Воно буде набагато сучаснішим і технологічнішим за те, що використовується зараз, повідомляє на своїй сторінці у Facebook генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

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Нові сортувальні лінії будуть встановлені в Київській, Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Обладнання і супутні IT-системи відповідатимуть тим, які встановлені у світового торгового гіганта Amazon, зазначив Смілянський.

[ + – ] Фотоколаж Ігоря Смілянського

"Швидкість сортування Ваших посилок становитиме від 15 до 24 тисяч посилок на годину, а ще ми купуємо обладнання для сортування листів, газет і міжнародних посилок", — розповів керівник підприємства.

При цьому Укрпошта сподівається на участь у тендері світових виробників.

На фото, які опублікував Смілянський, можна побачити роботизовану лінію сортування, яку обслуговує мінімум людей. Проте в автоматизації виробництва, як з'ясувалося, існують свої проблеми. Зокрема, і такий гігант як Amazon.

А як в Amazon?

Автоматизація ліній торговельного гіганта мала спростити життя співробітників, але натомість призвела до високого рівня виробничих травм. У журналістському розслідуванні видання Reveal йдеться про те, що роботизація складів Amazon призвела до зростання каліцтв на 50% і посилення навантаження на людей. Журналісти проаналізували дані про травми зі складів Amazon у США з 2016 по 2019 рік. У 2019 році Amazon зареєструвала 14 тисяч таких травм на 150 складах. Це на третину більше, ніж було у 2016 році, і майже вдвічі перевищує стандарт у галузі.

Ситуація, що склалася, пояснюється змінами умов праці людей. До появи роботів робітники щоденно проходили по складу кілька кілометрів у пошуках потрібного товару. Тепер вони стоять на місці всю десятигодинну зміну, сканують речі, які привозять роботи і сортують їх. Багатогодинні монотонні рухи без перерви призводять до великого навантаження на організм.

При цьому роботи доставляють товари так швидко, що нормативи для людей збільшилися більш ніж удвічі та продовжують зростати. Якщо раніше збирачі мали обробити 100 товарів за годину, з появою роботів їхня норма зросла до 400. Через різке підвищення навантаження, монотонної роботи та відсутність перерв кількість травм почала зростати.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" продала церкву на Кіровоградщині УПЦ МП. У будівлі на території села Гурівка раніше було поштове відділення. Угода принесла оператору 237 тисяч гривень.

Також Фокус повідомляв про те, що "Укрпошта" почала видавати перекази та посилки з післяплатою через додаток "Дія". Тепер у поштові відділення для отримання посилок із післяплатою від 5 000 грн і поштових переказів можна приходити тільки з мобільним телефоном.