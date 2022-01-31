На Закарпатье подростки оборвали подвесной мост через горную реку (видео)

По словам правоохранителей, мост сорвали трое молодых людей. Один из них в результате падения получил закрытый перелом ноги.

В селе Богдан Раховского района Закарпатской области 30 января трое несовершеннолетних сорвали подвесной мост, переброшенный через горную реку. В результате один подросток получил травму ноги. Об этом сообщил местный житель в Facebook-группе "Богданська долина".

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На видео, опубликованном Степаном Мильчевичем, можно увидеть троих молодых людей, которые встали на мосту и начали его раскачивать. Под амплитудой колебаний крепления моста оборвались и мост обрушился.

Как сообщила журналистам "Укринформ" пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан, трое подростков 13, 15 и 16 лет остались живы, но у одного из них обнаружен закрытый перелом голени на левой ноге.

По ее словам, по данному происшествию открыто уголовное производство по ст.166 УК Украины за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

"На Закарпатье полиция открыла уголовное производство за невыполнение родительских обязанностей из-за сорванного 30 января подвесного моста через горную реку в селе Богдан Раховского района", — сообщила Дан.

Пресс-секретарь добавила, что для выяснения обстоятельств происшествия задействованы сотрудники ювенальной службы, поскольку лица, совершившие преступление, являются несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, в Мурманской области из-за паводка рухнул железнодорожный мост. По словам чиновников области, опоры моста не укрепляли уже 90 лет.

"Укравтодор" предложил построить в Киеве два моста через Днепр. Специалисты считают, что таким образом новые сооружения смогут разгрузить столичные дороги и частично решить проблему с автомобильными пробками в городе.