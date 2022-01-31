На Закарпатті підлітки обірвали підвісний міст через гірську річку (відео)

За словами правоохоронців, міст зірвали троє молодиків. Один із них унаслідок падіння отримав закритий перелом ноги.

У селі Богдан Рахівського району Закарпатської області 30 січня троє неповнолітніх зірвали підвісний міст, перекинутий через гірську річку. Унаслідок цього один підліток отримав травму ноги. Про це повідомив місцевий житель у Facebook-групі "Богданська долина".

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На відео, опублікованому Степаном Мільчевичем, можна побачити трьох молодих людей, які стали на мосту і почали його розгойдувати. Під амплітудою коливань кріплення моста обірвалося і міст обвалився.

Як повідомила журналістам "Укрінформ" прессекретарка ГУНП у Закарпатській області Ганна Дан, троє підлітків 13, 15 і 16 років залишилися живими, але в одного з них виявлено закритий перелом гомілки на лівій нозі.

За її словами, за цією пригодою відкрито кримінальне провадження за ст. 166 КК України за невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

"На Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження за невиконання батьківських обов'язків через зірваний 30 січня підвісний міст через гірську річку в селі Богдан Рахівського району", — повідомила Дан.

Прессекретарка додала, що для з'ясування обставин події задіяні співробітники ювенальної служби, оскільки особи, які вчинили злочин, є неповнолітніми.

Раніше повідомлялося, що в Мурманській області через паводок обвалився залізничний міст. За словами чиновників області, опори мосту не зміцнювали вже 90 років.

"Укравтодор" запропонував збудувати в Києві два мости через Дніпро. Фахівці вважають, що так нові споруди матимуть змогу розвантажити столичні дороги та частково вирішити проблему з автомобільними заторами в місті.