Проходили реабилитацию: в Нидерландах из-за непогоды застрял самолет с бойцами ВСУ (фото)

По словам лейтенанта Сергея Кулинца, непогода ощущалась достаточно сильно – во время поездки в аэропорт были порывы ветра, из-за которых на машину падали сломанные ветки деревьев.

Трое украинских военнослужащих, которые находились на реабилитации в Нидерландах, задержались в аэропорту "Схипхол" из-за отмены авиарейсов. Как сообщает "Укринформ" причиной задержки стали плохие погодные условия.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Один из украинских военных, находящихся в аэропорту, рассказал корреспонденту издания, что поначалу они были удивлены отмене и задержке большинства рейсов.

"Задержали наш на 3 часа. Сообщили, что вылет в 16:20… прибудем в 20:20 по киевскому времени. Со временем поняли, что погодные условия действительно соответствуют действительности, о которых нам рассказали", — сказал лейтенант Сергей Кулинец.

Военнослужащий отметил, что когда они ехали в машине в аэропорт, действительно ощутили очень сильные порывы ветра с дождем, из-за которых сверху сыпались сломанные ветки деревьев.

Как украинские военные попали на реабилитацию в Нидерланды?

Украинские воины Сергей Кулинец, Александр Терстуях и Андрей Симчук прибыли в город Доорн провинции Утрехт для прохождения реабилитации 29 октября 2021 года. Они стали первыми военными из Украины, попавшими на реабилитацию в Нидерланды.

Такую возможность они получили после того, как по инициативе Минобороны Украины в сентябре прошлого года делегация военных врачей из Нидерландов посетила военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр в Ирпени. Цель их визита заключалась в том, чтобы провести медицинский осмотр военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале, и отобрать первых потенциальных пациентов для дальнейшей реабилитации в Нидерландах.

"Мы чувствуем высокую ответственность за их состояние здоровья, и надеемся, что наши специалисты приложат все усилия, чтобы украинские военные после лечения у нас чувствовали себя значительно лучше", — заявила специалист по медицинской реабилитации капитан Антуанетта ван де Вен.

Известно, что прохождения реабилитации украинских военных было финансировано частично принимающей стороной и частично средствами Трастового фонда НАТО. Теперь реабилитационный центр ожидает следующую группу военнослужащих из Украины.

Ранее сообщалось, что в киевском военном госпитале чиновники требовали взятки от участников АТО за получение инвалидности. По данным силовиков, за получение статуса инвалида чиновники требовали от 1500 долларов.

В 2021 году Германия планировала передать ВСУ мобильный полевой госпиталь, который предназначен, прежде всего, для оперировании пострадавших перед тем, как они будут доставлены в больницу.