Проходили реабілітацію: у Нідерландах через негоду застряг літак із бійцями ЗСУ (фото)

За словами лейтенанта Сергія Кулинця, негода відчувалася досить сильно – під час поїздки до аеропорту були пориви вітру, через які на машину падали зламані гілки дерев.

Троє українських військовослужбовців, які перебували на реабілітації в Нідерландах, затрималися в аеропорту "Схіпхол" через скасування авіарейсів. Як повідомляє "Укрінформ", причиною затримки стали погані погодні умови.

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Один з українських військових, які перебувають в аеропорту, розповів кореспондентові видання, що спочатку вони були здивовані скасуванням та затримкою більшості рейсів.

"Затримали наш на 3 години. Повідомили, що виліт о 16:20… прибудемо о 20:20 за київським часом. Згодом зрозуміли, що погодні умови справді відповідають дійсності, про які нам розповіли", — сказав лейтенант Сергій Кулинець.

Військовослужбовець зазначив, що коли вони їхали в машині в аеропорт, справді відчули дуже сильні пориви вітру із дощем, через які зверху сипалися зламані гілки дерев.

Як українські військові потрапили на реабілітацію до Нідерландів?

Українські воїни Сергій Кулинець, Олександр Терстуях та Андрій Симчук прибули до міста Доорн провінції Утрехт для проходження реабілітації 29 жовтня 2021 року. Вони стали першими військовими з України, які потрапили на реабілітацію до Нідерландів.

Таку можливість вони отримали після того, як з ініціативи Міноборони України у вересні минулого року делегація військових лікарів із Нідерландів відвідала військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр в Ірпені. Мета їхнього візиту полягала в тому, щоб провести медичний огляд військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у шпиталі, та відібрати перших потенційних пацієнтів для подальшої реабілітації в Нідерландах.

"Ми відчуваємо високу відповідальність за їхній стан здоров'я, і сподіваємося, що наші фахівці докладуть усіх зусиль, щоб українські військові після лікування в нас відчували себе значно краще", — заявила фахівчиня з медичної реабілітації капітан Антуанетта ван де Вен.

Відомо, що проходження реабілітації українських військових було фінансовано частково приймальною стороною та частково засобами Трастового фонду НАТО. Тепер реабілітаційний центр чекає на наступну групу військовослужбовців з України.

Раніше повідомлялося, що в київському військовому шпиталі чиновники вимагали хабарі від учасників АТО за отримання інвалідності. За даними силовиків, за набуття статусу інваліда чиновники вимагали від 1500 доларів.

У 2021 році Німеччина планувала передати ЗСУ мобільний польовий шпиталь, який призначений насамперед для оперування постраждалих перед тим, як їх буде доставлено до лікарні.