Стрельба в Днепре: врач рассказал о состоянии четырех пострадавших

Главврач областной больницы Сергей Рыженко утверждает, что даже тяжелые раненые Игорь и Жанна имеют положительную динамику выздоровления.

Директор областной Днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал о состоянии пострадавших в стрельбе на "Южмаше", которую устроил Артемий Рябчук. По его словам, все четверо пациентов идут на поправку, динамика положительная, передает "Информатор Днепр".

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Самыми тяжелыми являются Игорь и Жанна — они до сих пор в реанимации. При этом девушка уже улыбается и может двигать конечностями, хотя врачи боялись, что этого не произойдет.

У Жанны ранение самое опасное. У нее была огромная брюшная кровопотеря, пробит тонкий и толстый кишечник, полтора метра которого пришлось удалить. Еще пуля задела колено, плечо и позвоночник военной, часть позвонка пришлось также удалить.

Игорь — следующий тяжелый пациент. Пуля задела его желудок, правое бедро и разорвала мышцу. Также у нацгвардейца контузия печени. Его оперировали несколько часов.

В целом раненым перелили 12 литров крови — ее сдали более ста доноров из Днепра.

Все пострадавшие в перестрелке разговаривают, мыслят положительно и хотят скорее выздороветь, утверждает Рыженко.

Напомним, нацгвардеец Артемий Рябчук раскаялся в суде за убийство пяти человек, которое он осуществил на заводе "Южмаш".

Фокус сообщал ранее все подробности трагедии, которую устроил нацгвардеец Артемий Рябчук в Днепре.