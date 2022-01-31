Стрілянина у Дніпрі: лікар розповів про стан чотирьох постраждалих
Головлікар обласної лікарні Сергій Риженко стверджує, що навіть тяжкі поранені Ігор та Жанна мають позитивну динаміку одужання.
Директор обласної Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко розповів про стан постраждалих у стрільбі на "Південмаші", яку влаштував Артемій Рябчук. За його словами, усі четверо пацієнтів йдуть на виправлення, динаміка позитивна, передає "Інформатор Дніпро".
Найважчими є Ігор та Жанна – вони досі в реанімації. При цьому дівчина вже посміхається і може рухати кінцівками, хоч лікарі боялися, що цього не станеться.
У Жанни поранення найнебезпечніше. Вона мала величезну черевну крововтрату, пробитий тонкий і товстий кишечник, півтора метри якого довелося видалити. Ще куля зачепила коліно, плече та хребет військової, частину хребця довелося також видалити.
Ігор – наступний тяжкий пацієнт. Куля зачепила його шлунок, праве стегно і розірвала м'яз. Також у нацгвардійця контузія печінки. Його оперували кілька годин.
Загалом пораненим перелили 12 літрів крові — її здали понад сто донорів із Дніпра.
Усі постраждалі в перестрілці розмовляють, мислять позитивно і хочуть швидше одужати, стверджує Риженко.
Нагадаємо, нацгвардієць Артемій Рябчук покаявся в суді за вбивство п'яти осіб, яке він здійснив на заводі "Південмаш".
Фокус повідомляв раніше всі подробиці трагедії, яку влаштував нацгвардієць Артемій Рябчук у Дніпрі.