В Ирпене за "ковидную тысячу" можно приобрести продукты, пиво и сигареты (видео)

Имея продуктовый и книжный магазины, бизнесмен использовал расчетный терминал, чтобы под видом книг продавать продукты питания и алкоголь.

В Киевской области предприниматель сумел найти способ, как под видом книг продавать продукты и подакцизные товары за "вакционные" деньги. В качестве эксперимента журналисты сумели приобрести в магазине пиво и сигареты. Приложение "Дия" показало, что деньги потрачены на покупку книг, сообщается в видеосюжете "ТСН".

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Возле магазина ирпенский предприниматель разместил рекламное объявление "Принимаем оплату е-підтримкою". За 166 гривен из "ковидной тысячи" журналистам удалось приобрести пиво и сигареты. Выданный чек указывал, что деньги потрачены в книжном магазине. Продавец сообщила, что таким же способом в магазине можно приобрести различные крупы, гречку, макароны и другие продукты питания.

[ + – ] Согласно приложению, покупка была совершена в книжном магазине

Вызванный наряд полиции провел разъяснительную беседу с предпринимателем относительно недопустимости подобных действий. Правоохранителям бизнесмен честно признался, что кроме продуктового, владеет еще и книжным магазином. Однако, продуктовый приносит больше денег и расчетный терминал с книжного магазина он использует в бакалее.

Проектный менеджер министерства цифровой информации Павел Русеев сообщил, что схема подмены терминалов и использования их не по назначению существует и работает.

"Терминалы, полученные для ведения одного бизнеса, используются для другого. Или же не для своего бизнеса вообще", — сообщил чиновник.

Напомним, в Кабмине расширили функционал "єПідтримки". Теперь люди в возрасте от 60 лет смогут покупать лекарства на "ковидную тысячу".

Ранее Фокус рассказывал, как с пользой потратить "ковидную тысячу" на книги для ребенка. Благодаря несложным советам дети начнут читать читали и полюбят это дело.